Ad Alba un incontro sul conflitto mediorientale con il professor Francesco Aimasso

Il cortiletto interno della libreria Milton, in via Pertinace ad Alba, ospiterà mercoledì 16 luglio alle 18,30 l'incontro con l'autore e professore Francesco Aimasso.

Sarà il primo di una serie di incontri sul conflitto mediorientale.

Francesco Aimasso è stato docente di storia negli Istituti Secondari di Secondo Grado albesi per 35 anni. Ha collaborato per alcuni anni con l'Istituto storico della Resistenza di Cuneo e con l'Università degli Studi di Torino, occupandosi in particolare di antisemitismo e di deportazione nazifascista. Ha accompagnato diverse classi nella visita ai campi di sterminio (Auschwitz, Mauthausen). Continua a occuparsi di didattica della Storia, tenendo corsi di "cittadinanza mondiale" per giovani, adulti e anziani.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Per prenotazioni: 3294292405