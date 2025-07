Buono da impazzire: ecco il cioccolato di Dubai

Il cioccolato di Dubai sembrava l’ennesimo tormentone dei social media, un’ossessione del momento, ma si rivela sempre più un prodotto di cui gli amanti del cioccolato non potranno più fare a meno, dopo averlo assaggiato.

La sua storia è ormai una leggenda che risale alla chef Sarah Hamouda di origini egiziane, “Willy Wonka del nuovo millennio, fondatrice del “Fix Dessert Chocolatier”, con sede a Dubai. Nel 2021, per soddisfare le voglie di gravidanza, ha creato una barretta di cioccolato, ripiena di pistacchio e knafeh, un dolce croccante della tradizione mediorientale, a base di pastafillo, imbevuta in sciroppo di zucchero e stratificata con formaggio e frutta secca, battezzandola, “Can’t get enough of it” (non ne ho mai abbastanza).

Dopo un video postato su TikTok nel febbraio del 2024 l’ascesa del Dubai Chocolate è stata stratosferica, al punto che FIX, l’azienda produttrice, oggi è chiamata “Dubai Chocolate” e il suo cioccolato è diventato parte integrante dell'identità culturale moderna dell'emirato, proprio come i datteri e l'oro.

Il cioccolato di Dubai non ha una Denominazione di Origine Protetta (DOP), ma nel gennaio 2025, un tribunale di Colonia ha stabilito che solo i prodotti fabbricati nell'emirato possono chiamarsi “cioccolato di Dubai”, provocando una valanga di prodotti “in stile cioccolato di Dubai” sugli scaffali dei supermercati di tutta Europa.

La popolarità del prodotto sta avendo un impatto anche sul turismo. Per molti visitatori dell’emirato il cioccolato rappresenta ormai un appuntamento irrinunciabile e dolcissimo. Assaporare un po' di pasta di pistacchio verde racchiusa tra due strati di cioccolato è un momento di lusso accessibile: 22 USD (circa 19 euro), per la barretta originale al pistacchio knafeh presso lo stand ufficiale FIX al Terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Dubai.

La tavoletta di cioccolato si presenta con un guscio di cioccolato decorato con schizzi di colore che ricordano le opere dell'espressionismo astratto di Jackson Pollock. Ogni barretta è fatta a mano e questo è un altro motivo per il quale il prodotto è così ricercato.

Gli ingredienti che la compongono sono di alta qualità: pistacchi, cioccolato e latte svizzero. La produzione, inoltre, è artigianale cosa che fa aumentare maggiormente l'attenzione per il dettaglio e di conseguenza il valore finale del prodotto.

Non è difficile trovare in Internet il cioccolato di Dubai. Vi sono perfino ricette per prepararlo in casa, con cioccolato al latte o fondente, pasta kataifi, crema di pistacchio e salsa tahina. E infine decorarlo con granella di pistacchi o polvere d’oro, messi nello stampo prima di stendere il cioccolato e solidificarlo.