Ian Matteoli sceglie Prato Nevoso per preparare Milano-Cortina 2026

Prato Nevoso si conferma sempre più un punto di riferimento per il freestyle internazionale e per la preparazione olimpica.

Lo dimostra la scelta di Ian Matteoli, primo italiano della storia del Big Air a salire su un podio di Coppa del Mondo, che ha individuato lo Snowpark di Prato Nevoso come base per il proprio percorso di avvicinamento alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

All’interno dello Snowpark, considerato tra i migliori del panorama europeo, lo staff tecnico di Prato Nevoso ha progettato e realizzato strutture dedicate alla preparazione di alto livello, tra cui un kicker studiato per replicare in modo fedele le caratteristiche tecniche di quello olimpico, permettendo a Matteoli di allenarsi fino a venerdì 30 gennaio in condizioni quanto più simili possibile a quelle che troverà sul palcoscenico a cinque cerchi. Un intervento che sottolinea il livello di specializzazione raggiunto dalla realtà alpina e l’attenzione al dettaglio riservata agli atleti di vertice.

A Prato Nevoso, insieme a Matteoli, sono presenti anche l’atleta Marcello Grassis, gli allenatori Filippo Kratter e Alessandro Benussi e il “guru” del freestyle Emiliano Lauzi, a testimonianza del valore tecnico del lavoro quotidiano che si svolge nello Snowpark Prato Nevoso, sempre più centro di riferimento per la preparazione e lo sviluppo delle discipline freestyle.

“È una sensazione incredibile tornare a Prato Nevoso, uno Snowpark che conosco bene e che ha sempre avuto un posto speciale nel mio percorso di crescita come atleta - afferma Ian Matteoli -. Qui mi sento a casa e avere la possibilità di allenarmi su un kicker creato appositamente per me è davvero un privilegio. Voglio ringraziare tutto lo staff di Prato Nevoso e del suo Snowpark per il supporto, la professionalità e la passione che mettono ogni giorno nel rendere questo posto unico per gli snowboarder. Ogni allenamento qui è un’opportunità per prepararmi al meglio in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La motivazione è altissima e non vedo l’ora di portare tutto quello che stiamo costruendo qui sul palcoscenico olimpico!”.

Dello stesso avviso è Filippo Kratter, allenatore responsabile del settore snowboard slopestyle e big air: “Ci troviamo a Prato Nevoso per un allenamento speciale in vista delle Olimpiadi di Milano e Cortina. Le nostre gare si svolgeranno a Livigno durante le prime 2 settimane di febbraio. Questo è l'ultimo allenamento ufficiale prima di questo storico appuntamento. Devo dire che non è stato facile trovare il posto giusto per un allenamento così importante: la neve scarseggia un po' ovunque e così anche le strutture di alta qualità in Europa”.

Kratter ha spiegato che era “in difficoltà per queste ragioni, quando un giorno di fine dicembre mi chiama Ian Matteoli e mi dice che Prato Nevoso è disposta a prepararci un salto speciale tutto per noi. Devo ammettere che l'idea mi è piaciuta subito, per svariati motivi. Prima di tutto, Prato Nevoso è un posto che tengo nel cuore, da atleta ci ho passato alcuni dei momenti più belli della mia carriera. Conosco lo snowpark e le montagne che lo circondano fin da quando ero ragazzino e ogni volta che torno qui mi sembra di tornare anche un pochino in una seconda casa. In più, negli anni Prato Nevoso ha sempre rappresentato una presenza importante per lo snowboard italiano: dall' organizzazione di campionati Italiani, Coppa Europa, Coppa Italia o semplicemente come luogo di allenamento”.

Il tecnico ha aggiunto che a Prato Nevoso si respira “una vibe veramente speciale: tutti adorano il nostro sport, e lo vivono quotidianamente. Sono tutti felici di averci qui, dagli shapers del park, ai ragazzi della White House e delle Stalle, fino ai ragazzini local che si allenano di fianco a noi. L'atmosfera è rilassata, rilassante e produttiva. Per questi motivi credo che l'allenamento a Prato Nevoso, che ringraziamo, rappresenti per noi la scelta migliore per arrivare ai Giochi olimpici sereni, preparati e pronti a dare il meglio”.

Accanto alla preparazione dei rider di punta, Prato Nevoso rafforza il proprio ruolo anche come sede di grandi eventi. Dal 27 al 31 gennaio, infatti, lo Snowpark ospiterà per il quinto anno consecutivo la Coppa Europa FIS di freeski e snowboard, uno degli appuntamenti più rilevanti del calendario continentale.

La manifestazione porterà nella località centinaia di atleti provenienti da tutta Europa, oltre a delegazioni di altri continenti, confermando il prestigio e l’affidabilità organizzativa di Prato Nevoso. Le gare rappresentano un passaggio fondamentale sia per il ranking europeo sia come banco di prova per i giovani talenti del freeski e dello snowboard, molti dei quali puntano alle massime competizioni internazionali.

“Ospitare per il quinto anno consecutivo la Coppa Europa FIS di freeski e snowboard è per noi motivo di grande soddisfazione - dichiara Alberto Oliva, amministratore della Prato Nevoso S.p.A. -. La scelta di Ian Matteoli di allenarsi qui, supportata dalla realizzazione di strutture dedicate alla sua preparazione olimpica, rappresenta un riconoscimento concreto del lavoro svolto e della qualità del nostro Snowpark, in vista dell’appuntamento a cinque cerchi di Milano-Cortina 2026”.