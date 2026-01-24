 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 24 gennaio 2026, 06:05

LA STORIA / Roddi d’Alba e la morte di Margherita Rossi, una vicenda che torna dal 1945

Nelle Langhe della Resistenza una fucilazione sommaria. Ottant’anni dopo, il tempo passato non ha spento le domande

Immagine archivio

Immagine archivio

Roddi d’Alba, 23 gennaio 1945. È inverno pieno, le colline delle Langhe sono attraversate dalla guerra e dalla paura, e la linea che separa amici e nemici è sottile quanto una voce di paese. In quel giorno Maria Margherita Amodeo, vedova Rossi, viene fermata dai partigiani del Distaccamento “Bessonat” della 48ª Brigata d’Assalto “Dante Di Nanni”. 

È sospettata di spionaggio contro la causa partigiana. Bastano poche ore perché il sospetto diventi condanna: interrogata, trattenuta, poi fucilata al petto nei pressi di Perno, nel tardo pomeriggio. Il suo corpo finisce sotto terra nel cimitero locale; un manifesto avvisa la popolazione che la giustizia partigiana ha fatto il suo corso.

La relazione redatta pochi giorni dopo, il 28 gennaio 1945, racconta l’episodio con parole asciutte e senza sfumature. “Certa Margherita Rossi, sospetta spia”, viene definita. Nessuna prova documentata, nessun processo, solo la logica brutale di una guerra combattuta anche contro il tempo e contro il timore di essere traditi. 

Nelle Langhe di allora, cuore caldo della Resistenza piemontese, i partigiani garibaldini operano in un territorio costantemente minacciato da infiltrazioni, rastrellamenti, delazioni. Il sospetto diventa arma, la rapidità una necessità, l’errore un rischio accettato.

Oggi, a ottant’anni di distanza, la storia di Roddi d’Alba e della morte di Margherita Rossi riemerge come un racconto che non si lascia archiviare. Non scalfisce il valore storico e morale della Resistenza, ma ne mostra il volto più duro e umano, fatto di scelte irrevocabili e di zone d’ombra.

 È il riflesso di una guerra civile in cui l’assenza dello Stato e delle sue garanzie spinge uomini e donne a farsi giudici e carnefici, convinti di difendere una causa più grande.

Cesare Mandrile

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium