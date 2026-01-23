Il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Marco Piras è "Uomo di Mondo"

Una delegazione dell'Albo d'Onore degli Uomini di Mondo di Cuneo è stata ricevuta dal Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Marco Piras, per la consegna della Tessera effettiva dell'Associazione in seguito al servizio che sta svolgendo nella città capoluogo di Provincia.

Un incontro cordiale e piacevole che ha visto l'alto Dirigente dell'Arma, con parole molto circostanziate, apprezzare il lavoro degli Uomini di Mondo intenti a valorizzare l'immagine di Cuneo fuori dai propri confini con l'ironia che contraddistingue il sodalizio nato 27 anni fa dalla famosa frase citata dal grande comico partenopeo Totò in numerosi suoi film.

Ezio Cavallo, Roberto Marengo, Salvatore Sangrilli e il Presidente Danilo Paparelli, oltre alla Tessera hanno consegnato anche la bottiglietta dell'Aria di Cuneo - l'Aria degli Uomini di Mondo, diventata ormai particolarmente apprezzata e ricercata, soprattutto dai cuneesi che, causa allontanamento dalla città, si troveranno in carenza dell'atmosfera che si respira in zona, come pure il Bit Coni, la valuta ideata dall'Associazione per risolvere queste crisi finanziarie che stanno imperversando praticamente in tutto il mondo.



