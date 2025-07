Cambio al timone di Michelin Italiana: Agostino Mazzocchi nuovo presidente, amministratore delegato e direttore commerciale

A partire da oggi, lunedì 14 luglio, Agostino Mazzocchi è il nuovo presidente, amministratore delegato e direttore commerciale della Michelin Italiana Spa.

Subentra a Matteo De Tomasi, che lascia il comando del Gruppo in Italia per diventare presidente & Ceo della Regione Europa Centrale & Asia Centrale.

Laureato in Ingegneria Nucleare al Politecnico di Milano, Agostino Mazzocchi è entrato in Michelin nel 1998, maturando un’importante esperienza in ambito commerciale. Dopo 9 anni in Italia, dove ha ricoperto vari incarichi per la Linea Business Genio Civile, nel 2007 si trasferisce a Clermont-Ferrand diventando direttore commerciale Europa per la Linea Business Agricoltura, ruolo ricoperto fino al 2012, quando diventa direttore commerciale Vettura e Trasporto Leggero in Giappone e Corea.

L’esperienza nel Paese del Sol Levante termina nel 2016, con il rientro a Clermont-Ferrand in qualità di direttore commerciale Europa di Michelin Solutions.

Nel 2019 l’ultimo trasferimento, a Francoforte, per ricoprire il ruolo di direttore Vendite B2C per il territorio Germania-Austria-Svizzera al quale, nel 2022, si aggiunge il ruolo di vicepresidente Vendite B2C per la Regione Europa del Nord.

IL GRUPPO

Michelin sta diventando un produttore leader a livello mondiale nel campo dei compositi e delle esperienze che cambiano la vita. Pioniere nella progettazione di materiali innovativi da oltre 130 anni, mette a disposizione la propria esperienza per dare un contributo decisivo al progresso umano e per un mondo più sostenibile. Grazie al suo profondo know-how nel settore dei polimeri compositi, Michelin è costantemente all'avanguardia nella produzione di pneumatici e componenti di alta qualità per applicazioni critiche in settori esigenti come la mobilità, l'edilizia, l'aeronautica, la sanità e le energie a basse emissioni di carbonio. La qualità dei prodotti e la profonda conoscenza del cliente consentono a Michelin di offrire le migliori esperienze: dalle soluzioni connesse basate su dati e intelligenza artificiale per le flotte professionali, alle raccomandazioni di ristoranti e hotel eccezionali selezionati dalla Guida MICHELIN.

Con sede a Clermont-Ferrand, Francia, Michelin è presente in 175 paesi ed impiega 129.800 persone.

COSI’ IN ITALIA

Presente in Italia dal 1906, Michelin è oggi, con circa 3800 dipendenti, il primo produttore di pneumatici del Paese con due importanti stabilimenti produttivi: Cuneo, pneumatici vettura; e Alessandria, pneumatici autocarro.

La sede centrale è a Torino insieme a un’attività di produzione di semi finiti e a un importante Centro Logistico, mentre la Direzione Commerciale è a Milano.