Torna la classifica più hot d’Italia. Torino è sul podio

La Classifica Top Escort e Top Escort Trans 2025 stilata da Escort Advisor, il più famoso sito di recensioni di escort in Europa, è alla sua nona edizione e ogni anno riconferma che sono migliaia (oltre 124.000 nel 2025) le recensioni di escort che gli utenti condividono con la community. Escort Advisor le ha valutate in base a criteri qualitativi e quantitativi e ha stilato la lista delle venti sex worker più desiderate d'Italia.

C’è anche Torino in questa classifica, e più precisamente sul podio della categoria Top Escort 2025 con Karolina, la terza classificata, attualmente attiva proprio nel capoluogo piemontese.

Sul gradino più alto del podio è salita invece Bianka Laureano, brasiliana attualmente attiva a Livorno, fisico statuario e molto naturale, passionale ma, a detta degli utenti, anche molto simpatica e accogliente, un dettaglio ricorrente nelle recensioni che le sono state dedicate e che sottolinea come gli incontri con le escort abbiano molte sfumature che vanno oltre il solo rapporto sessuale.

Al secondo posto la sensualità mediterranea di Nadia infiamma Palermo.

Rafaela Menicucci XL si è aggiudicata il primo posto sul podio della Classifica Top Escort Trans, anche lei di origine brasiliana, attiva in questo periodo a Genova.

A presentarle, sul palco virtuale di Escort Advisor, la bellissima Eva Ailar (su IG @eva.ailar), IA influencer, accento spagnolo, fisico statuario e sorriso dolcissimo, Eva incarna un ideale estetico contemporaneo, ma vuole essere anche una provocazione per sottolineare l’importanza di abbracciare la nuova tecnologia e quindi l’IA, che sta prepotentemente entrando nel mercato adult, ma senza perdere il focus su quello che gli utenti realmente cercano, ovvero il contatto con persone reali, foto vere, esperienze autentiche, quelle che rendono le recensioni così importanti anche per il sex work.

Menzione speciale per la milionesima recensione

Quest’anno Escort Advisor ha istituito anche il premio speciale “Milionesima recensione” assegnato alla escort trans italiana Sofia, attiva a Caserta. È proprio nel settembre 2025 infatti che Escort Advisor ha registrato 1 milione di recensioni, risultato che evidenzia oltre dieci anni di trasformazioni culturali, sociali e digitali che hanno portato il sex work da tabù a community.

Quella che nel 2014 era iniziata come una start-up visionaria, nata da una intuizione del fondatore Mike Morra, è diventata non solo un business in rapidissima crescita ma una vera e propria rivoluzione culturale.

I dati di Escort Advisor

Nel solo 2025 sono state ricevute 124.189 recensioni, di cui il 48% respinte perché non conformi al regolamento, questo per soddisfare una mission importante per il sito, pubblicare solo contenuti verificati e offrire informazioni attendibili agli oltre 6 milioni di utenti unici mensili che visitano escort-advisor.com e trovano 42.000 numeri di telefono di escort indicizzati al mese.

Il posizionamento premium del sito come riferimento del settore è confermato dal volume delle ricerche della parola chiave “escort advisor” su Google (Fonte: dati Google Trends) che dai 15.9 milioni di impression del primo semestre 2025 sono passate a 16.6 milioni nel secondo semestre, con un aumento significativo del +4.4%.

Gli algoritmi proprietari di Escort Advisor valutano parametri specifici come coerenza del racconto, plausibilità dell’esperienza descritta, rispetto del regolamento, individuazione di contenuti falsi, duplicati o non conformi, non ultima l’individuazione di account fake. Un aiuto fondamentale per chi deve dare la validazione finale alla pubblicazione delle recensioni, che è sempre una persona reale.

In un settore tradizionalmente esposto a contenuti falsi, profili non verificati e recensioni manipolate, l’utilizzo dell’IA consente di creare un ambiente più trasparente e controllato, tutelando sia chi cerca un servizio sessuale sia chi lo offre.