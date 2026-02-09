Bagnasco, auto fuori strada sulla statale 28: passeggeri illesi

Non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze l'incidente stradale che nel pomeriggio di ieri, domenica 8 febbraio, ha coinvolto un'autovettura che transitava sulla strada statale 28 del Colle di Nava.

Per dinamiche in fase di accertamento il conducente del mezzo ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada e andando a sbattere contro il guard rail.

L'allarme è scattato attorno alle 16.30, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Garessio, i Carabinieri e il personale sanitario del 118 per le operazioni di soccorso, messa in sicurezza e gestione della viabilità, oltre al personale ANAS.

Le persone a bordo del veicolo non hanno riportato gravi conseguenze a seguito del sinistro e sono riuscite ad uscire in autonomia dal veicolo. Sono state poi trasportate per accertamenti all'ospedale di Ceva.