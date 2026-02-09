Scontro nella notte tra auto e furgone a Villafalletto: giovane trasportato in codice rosso all'ospedale di Cuneo

Incidente ieri, domenica 8 febbraio, sulla strada provinciale 25 nel territorio comunale di Villafalletto.

A essere coinvolti due mezzi, un'autovettura e un furgone sui quali viaggiavano i rispettivi conducenti.

L'allarme è scattato poco prima delle 23.30, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre dei distaccamenti di Busca e Levaldigi, insieme al personale sanitario del 118 e ai Carabinieri.

Nel sinistro sono rimasti feriti i due conducenti dei mezzi: un 25enne alla guida dell'auto, trasportato in codice rosso all'ospedale di Cuneo e un 44enne, alla guida del furgone, trasferito all'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano in codice giallo.