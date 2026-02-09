 / Cronaca

Cronaca | 09 febbraio 2026, 08:10

Scontro nella notte tra auto e furgone a Villafalletto: giovane trasportato in codice rosso all'ospedale di Cuneo

Era alla guida dell'auto. Ferito anche il conducente dell'altro mezzo, un 44enne, trasferito al Santissima Annunziata di Savigliano in codice giallo

Incidente ieri, domenica 8 febbraio, sulla strada provinciale 25 nel territorio comunale di Villafalletto. 

A essere coinvolti due mezzi, un'autovettura e un furgone sui quali viaggiavano i rispettivi conducenti. 

L'allarme è scattato poco prima delle 23.30, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre dei distaccamenti di Busca e Levaldigi, insieme al personale sanitario del 118 e ai Carabinieri. 

Nel sinistro sono rimasti feriti i due conducenti dei mezzi: un 25enne alla guida dell'auto, trasportato in codice rosso all'ospedale di Cuneo e un 44enne, alla guida del furgone, trasferito all'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano in codice giallo.

