Diciottenne muore sulla statale 28, fatale l'urto contro un furgone

Un diciottenne, Gabriele C., è morto nel pomeriggio di oggi in un incidente accaduto sulla Statale 28 all'altezza dell'ex Centrale Enel. Il ragazzo era in sella alla sua moto da Enduro quando sarebbe finito contro un furgone.

L'impatto ha avuto conseguenze gravissime. Sbalzato dal sellino sull'asfalto il diciottenne è morto sul colpo.

Inutili i soccorsi da parte dei volontari della pubblica assistenza e dell'automedica del 118. Per l'incidente si sono verificati rallentamenti da via XXV Aprile sino al centro commerciale Bennet di Pontedassio.