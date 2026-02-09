 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 09 febbraio 2026, 15:24

Ritrovato in provincia di Prato il 15enne scomparso da Sant’Albano Stura

Ore di apprensione per le sorti del giovane, che da ieri non dava più notizie alla famiglia

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Si è chiusa positivamente la vicenda riguardante un 15enne scomparso da Sant'Albano Stura.

Allontanatosi da casa nella giornata di ieri, domenica 8 febbraio, il giovane non aveva più risposto né dato proprie notizie allarmando i familiari.

Da qui la segnalazione alle forze dell’ordine e l’attivazione del piano di ricerca persone scattato sotto il coordinamento del Comando provinciale dei Carabinieri di Cuneo.

Intorno alle 15 di oggi, lunedì 9, il ritrovamento del ragazzo, rintracciato a Carmignano, in provincia di Prato, Toscana.

Comprensibile il sollievo della famiglia e dell’intera comunità del centro fossanese, immediatamente mobilitata nel tentativo di collaborare alle operazioni di ricerca.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium