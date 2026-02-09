Ritrovato in provincia di Prato il 15enne scomparso da Sant’Albano Stura

Si è chiusa positivamente la vicenda riguardante un 15enne scomparso da Sant'Albano Stura.
Allontanatosi da casa nella giornata di ieri, domenica 8 febbraio, il giovane non aveva più risposto né dato proprie notizie allarmando i familiari.
Da qui la segnalazione alle forze dell’ordine e l’attivazione del piano di ricerca persone scattato sotto il coordinamento del Comando provinciale dei Carabinieri di Cuneo.
Intorno alle 15 di oggi, lunedì 9, il ritrovamento del ragazzo, rintracciato a Carmignano, in provincia di Prato, Toscana.
Comprensibile il sollievo della famiglia e dell’intera comunità del centro fossanese, immediatamente mobilitata nel tentativo di collaborare alle operazioni di ricerca.