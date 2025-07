Alba, Gianni Arbocco nuovo presidente di Sisi: al via la partita sul ciclo idrico

Un passaggio di consegne in un momento decisivo per il futuro della gestione idrica in Langhe e Roero. Il nuovo presidente della Sisi – Società Intercomunale Servizi Idrici è Gianni Arbocco, imprenditore edile con una lunga esperienza amministrativa, già assessore comunale negli anni ’90 sotto il sindaco Enzo Demaria. La nomina, avvenuta su indicazione del sindaco di Alba Alberto Gatto, segna l’inizio di una fase particolarmente delicata per il sistema idrico locale.

La Sisi, che gestisce tra le altre cose il depuratore di Govone, ha una storia strutturata che affonda le radici nella tradizione consortile albese. È nata infatti dalla scissione e trasformazione in società di capitali del ramo aziendale idrico dell’Azienda Consortile Ciclo Idrico di Alba-Langhe-Roero (ACCI), ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 267/2000. A sua volta, l’ACCI era il risultato dell’unificazione – il 1° gennaio 2000 – di due storici enti del territorio: l’Azienda Consortile Depurazione Acque Alba Nord e il Consorzio Acquedotto Bassa Langa Asciutta, protagonisti per decenni nella gestione dell’acqua pubblica in zona.

Con il possibile subentro di Cogesi nella gestione del ciclo idrico integrato, la Sisi è chiamata ora a un ruolo cruciale nella cabina di regia. Un ruolo che già esercita come parte attiva della complessa operazione finanziaria necessaria a riconoscere il valore residuo (Vr) – pari a quasi 70 milioni di euro – a Egea Acque-Iren, gestori uscenti, per gli investimenti realizzati negli anni sulla rete.

Oggi c'è stata l’assemblea dell’Ato 4 Cuneese, l’autorità provinciale competente, chiamata a esprimersi sul piano finanziario presentato dal consorzio. L’intesa proposta prevederebbe la disponibilità immediata di 20 milioni di euro, provenienti da risorse proprie e da finanziamenti messi a disposizione da Cogesi e dalle sue consorziate – tra cui proprio Sisi – con la parte restante da erogare a partire da settembre.