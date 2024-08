Il Concerto Sinfonico di Ferragosto torna, dopo sette anni, a Frabosa Sottana

Il tradizionale Concerto Sinfonico di Ferragosto si svolgerà quest’anno nel Comune di Frabosa Sottana, in località Balma Alpet di Prato Nevoso, con un gradito ritorno a 7 anni di distanza dall’ultima edizione frabosana. Ad esibirsi, l’Orchestra Bartolomeo Bruni della Città di Cuneo diretta dal M° Andrea Oddone con opere del compositore statunitense John Williams, grandi colonne sonore del cinema internazionale: da Indiana Jones a Superman, da Harry Potter a Star Wars.



L’evento verrà trasmesso in diretta nazionale TV su RAI 3 a partire dalle ore 12.50 di giovedì 15 agosto con lo Speciale TGR a cura di Francesco Marino, con la conduzione di Lorenza Castagneri e Gabriele Russo per la regia di Maria Baratta che sarà alla guida delle telecamere del Centro Produzioni Rai di Torino.



L’evento è sostenuto in termini economici e promozionali dagli enti che ne compongono la cabina di regia, ovvero Regione Piemonte, Fondazione CRC, Camera di Commercio di Cuneo, ATL del Cuneese e Provincia di Cuneo.



L'Assessore Regionale alla Montagna Marco Gallo sul Concerto di Ferragosto afferma: “Ancora una volta l'appuntamento in quota con l'Orchestra Bruni sarà una bella occasione per promuovere le montagne cuneesi oltre i confini regionali. La diretta tv su Rai3 porterà le spettacolari immagini dell'Alpe Balma, sopra Prato Nevoso, nelle case degli italiani: oltre un'ora di collegamento che permetterà di raccontare nei dettagli le bellezze delle Alpi Liguri e, più in generale, delle montagne cuneesi, da sempre palcoscenico della festa di mezza estate con la musica. Sono queste le ragioni che ci hanno spinto anche quest'anno a sostenere come sponsor principale l'evento di Ferragosto che può contare su un pubblico di affezionati, anche davanti alla tv, e migliaia di turisti che quel giorno saliranno ai duemila metri dell'Alpe Balma per assistere in diretta al concerto del Maestro Oddone”.



Il Presidente Fondazione CRC Mauro Gola commenta: “Il Concerto di Ferragosto sa affiancare alla storica vocazione di evento sentito e partecipato dalla comunità provinciale, la promozione della bellezza paesaggistica e della ricchezza artistica e culturale delle nostre montagne, grazie all’importante partnership con la Rai. Un appuntamento che sosteniamo con convinzione insieme ai principali enti del nostro territorio e che fa parte di una condivisa strategia di valorizzazione della comunità provinciale”.



"Anche quest'anno le nostre montagne entreranno nelle case degli italiani grazie al Concerto di Ferragosto, un evento partito in sordina nel lontano 1981 che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante tanto da diventare un appuntamento fisso della programmazione della Rai - evidenzia il Presidente della Camera di Commercio di Cuneo Luca Crosetto -. All'interno di una splendida cornice naturale, la musica diventa protagonista grazie ad un evento che è una straordinaria occasione di promozione turistica del nostro territorio".



"La Provincia sostiene fortemente la manifestazione fin dall'esordio, cioè dal 1981 - dichiara Luca Robaldo, Presidente Provincia di Cuneo -. Credo che sia stata un’intuizione felice che coniuga la passione per la musica a quella per la montagna. Il luogo scelto quest’anno nel Comune di Frabosa Sottana è promessa di grande spettacolarità, ma anche di facile accessibilità dalla pianura e dalla vicina Liguria per un evento che ha ormai varcato i confini locali e che, grazie alla diretta Rai, entra nelle case degli italiani portando a tutti – nella festa di metà estate - un assaggio della nostra bellissima provincia Granda”.



Secondo Mauro Bernardi, Presidente dell’ATL del Cuneese: “Il Concerto di Ferragosto torna nel Monregalese, a consacrazione di una località che ha saputo negli anni affermarsi quale destinazione turistica outdoor estiva e invernale di richiamo nazionale e internazionale. Il Concerto è un momento di condivisione e di promozione importante per le nostre Alpi che, grazie alla diretta su Rai3, continua ad affascinare anche il pubblico dei teleschermi”.



La diretta televisiva sarà anticipata sulla rete nazionale Rai da cartoline promozionali di avvicinamento al Concerto realizzate da TGR Piemonte, con servizi dedicati al formaggio Raschera, alle grotte carsiche e alle numerose offerte turistiche che contraddistinguono il territorio Monregalese.



L’ingresso all’area del Concerto sarà gratuito.