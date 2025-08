L’Auser Cuneo e vallate raccoglie l'appello del Rifugio Fraternità Massi di Oulx

L’Auser Cuneo e vallate ha aderito all’appello per inviare indumenti/zaini/scarponi al Rifugio Fraternità Massi di Oulx.

L’invito ad aderire all’Appello è nato da una iscritta all’Auser Cuneo e vallate, che ne è venuta a conoscenza e l’ha condiviso con i vari volontari Auser, i quali hanno accolto la proposta ed hanno portato parecchio materiale.

Il Rifugio Massi, come si legge sul loro sito internet, “è destinato ai migranti di passaggio in alta Valle di Susa. Il progetto coinvolge la Fondazione Magnetto, che sostiene le spese, e la Fondazione Talità Kum Budrola ETS, che ne garantisce la gestione operativa.

La struttura dispone di camere con bagno su tre piani, di locali cucina e refettorio adeguati al volume degli ospiti in transito e di un ampio spazio esterno. Il centro è funzionante ogni giorno h24.

Gli ospiti possono usufruire di un pasto caldo, una doccia, un posto letto e la colazione. La permanenza presso il rifugio è limitata a 1 o 2 giorni: il rifugio non è un centro di accoglienza, ma un punto di approdo temporaneo per quanti, nel proprio viaggio, hanno bisogno di una sosta nel cammino”.

Due parole, sempre tratte dal web, sulle due Fondazioni che rendono possibile l’opera del Rifugio di Fraternità Massi di Oulx.

“Nella seconda metà del novecento Mario Magnetto (1919-2002) ha dato vita ad un gruppo industriale di ragguardevoli dimensioni (CLN Group). Valsusino, è restato sempre molto legato alla sua Valle nella promozione imprenditoriale, nell’attività di amministratore locale (fu sindaco di Almese) e nelle iniziative filantropiche”. La Fondazione Magnetto “è stata pensata come continuazione nel tempo del suo impegno per il territorio, quale modello dell’impegno sociale dell’imprenditore moderno”.

La Fondazione Talità Kum-Budrola ETS “è ente che persegue finalità sociali ed educative e che presta la sua attività in svariati settori: il mondo della scuola, una casa famiglia per minori, uno spazio studio, un centro di accoglienza per migranti”.

La raccolta del materiale è terminata mercoledì 30 luglio.

L’Auser di Cuneo ha provveduto a consegnare il materiale donato nel centro di raccolta di Fossano, dove volontari dello Sportello Immigrati della CGIL s’incaricheranno della consegna al Rifugio Fraternità Massi.

Ringraziamo tutti quelli che ci hanno aiutato.