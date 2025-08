Colle della Lombarda: traffico limitato sul lato francese dall'8 al 10 agosto

La Città Metropolitana di Nizza-Costa Azzurra ha emesso apposito provvedimento di limitazione del traffico sul tratto francese del Colle della Lombarda, lungo la strada RM 97, per le giornate di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 agosto. La misura è stata adottata per permettere lo svolgimento in sicurezza della seconda cronoscalata "Course de Côte de la Lombarde". Sul lato italiano, la viabilità fino al Santuario di Sant'Anna di Vinadio rimarrà regolare. Pur riguardando solo il lato francese del collegamento, le limitazioni dovranno essere tenute in conto da tutti coloro che in quei giorni prevedono di percorrere il Colle attraversando il confine.

Per tutto il periodo, dalle ore 18 di venerdì 8 agosto alle ore 18 di domenica 10 agosto, sul tratto dal ristorante Le Vieux Chalet fino all’incrocio con il borgo, la circolazione sarà consentita nel solo senso di salita.

Nelle giornate del 9 e del 10 agosto ci saranno ulteriori, importanti, restrizioni.

Sabato 9 agosto, dalle ore 13 alle ore 18, in entrambi i sensi di marcia, dalla vecchia dogana fino al confine con l'Italia, la circolazione sarà completamente interrotta per tutti i mezzi, comprese le biciclette.

Domenica 10 agosto, il medesimo divieto di transito in entrambi i sensi per tutti i mezzi, bici comprese, sarà in vigore dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 18.

Anche la possibilità di sosta subirà modifiche. Dalle ore 18 di venerdì 8 agosto fino alle 20 di domenica 10 agosto, la sosta sarà vietata lungo il tratto dal “Vieux Chalet” fino all’hotel "Le Marano" e nel parcheggio sotto "Le Marano" nei posti contrassegnati dagli organizzatori. Ulteriori divieti di sosta potranno essere previsti lungo il percorso di gara per garantire la sicurezza.