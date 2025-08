Alla festa di Gambasca anche il presidente regionale Alberto Cirio

“Per la nostra piccola comunità è stato davvero un piacere e un onore poter ospitare il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, nell’ambito dei festeggiamenti del santo patrono San Giacomo. Ringrazio Cirio, il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia ed il consigliere provinciale Roberto Baldi per la gradita visita”.

Con queste parole il sindaco di Gambasca Mauro Nari ha voluto salutare e ringraziare i tre rappresentanti delle istituzioni che hanno inaugurato i festeggiamenti a Gambasca, in un clima di allegria, alla scoperta di un territorio come quello della Granda che ha sempre molto da offrire.

“Non era mai accaduto prima che un presidente di Regione partecipasse alla nostra festa patronale - prosegue il sindaco Nari al suo primo mandato -, per questo la sua visita è stata ulteriormente gradita a tutta la comunità. Un importante segno di attenzione anche verso le piccole realtà come la nostra”.

“Il territorio rappresenta un grande valore per noi, che deve essere accudito, sostenuto e valorizzato - commenta il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia -. Ogni comunità, non importa la dimensione, ha il suo pregio e la Regione Piemonte con il presidente Alberto Cirio è sempre molto attenta a sostenere iniziative ed idee ma soprattutto ad essere disponibili in caso di necessità. Per una politica concreta e pragmatica, vicino alla gente, a fianco dei paesi e dei suoi amministratori. Un plauso particolare ai volontari che sono davvero la spina dorsale di ogni comune, che spendono il loro tempo e le loro energie per far crescere e valorizzare sempre di più il proprio paese”.