Il Trio Illogico si rinnova: la nuova formazione sarà in concerto a Piasco

Il Trio Illogico riparte con una nuova formazione e un repertorio ricco di swing, inediti e grandi classici rivisitati. La prima data ufficiale sarà in provincia di Cuneo.

Ci sono incontri che restano in sospeso per anni, e poi tornano a farsi vivi nel momento giusto.

È questo il caso di Alberto Tirante, Enrico Inverso e Luca Allievi, amici di lunga data cresciuti a Carmagnola, che condividono da sempre un legame profondo con la musica. Dopo essersi conosciuti negli anni ’80, ciascuno ha seguito un proprio percorso artistico autonomo, arricchente e coerente.

Luca Allievi, chitarrista di altissimo profilo, ha sviluppato una carriera musicale solida e trasversale, spaziando dalla musica classica al jazz. Oggi è impegnato con l’orchestra del celebre compositore Hans Zimmer, vincitore di premi Oscar e autore di colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema (Il Re Leone, Il Gladiatore, Dune).

Enrico Inverso e Alberto Tirante, invece, si affermarono nella scena rock locale con la band Hipocondrya, rispettivamente come frontman e bassista.

Proprio Alberto, anni dopo, diede vita al progetto Il Trio Illogico, portandolo avanti con passione e spirito di ricerca musicale.

Oggi i tre musicisti si ritrovano per dare vita a una nuova formazione de Il Trio Illogico, in cui tecnica, passione e affinità umana si intrecciano in un percorso creativo rinnovato, capace di emozionare e divertire.

Il repertorio proposto abbraccia swing classico e rivisitazioni di grandi classici italiani. Accanto a quattro brani inediti, il pubblico potrà ascoltare nuove versioni di pezzi firmati Paolo Conte, Fred Buscaglione, Lucio Dalla, Vinicio Capossela, Sergio Caputo e altri...

Uno spettacolo pensato per intrattenere, ma anche per offrire uno sguardo musicale colto, ironico e coinvolgente.

Il Trio sarà, anche quest’anno, tra i protagonisti della Fiera del Peperone di Carmagnola, evento con cui ha instaurato un sodalizio ormai consolidato. Il 30 agosto, la band accompagnerà sul palco il conduttore RAI Tinto, per poi prendersi il palco con un concerto tutto loro.

Il debutto ufficiale della nuova formazione, sarà in provincia di Cuneo:

Sabato 26 agosto – ore 21:00

Deni Pub – Via Umberto I, 19 – Piasco (CN)

Un’occasione speciale per incontrare dal vivo una band che guarda avanti, con radici solide e uno sguardo sempre aperto all’evoluzione.