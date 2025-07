Roaschia: il Ride Center sarà intitolato ai fondatori di Buzzi Unicem – opere in corso e tempi concordati

Il Comune di Roaschia ha recentemente manifestato la volontà di intitolare il nuovo Ride Center, attualmente in fase di realizzazione, alla memoria dei fondatori della Buzzi Unicem S.R.L., storica realtà industriale insediata sul territorio sin dagli anni Sessanta. L’iniziativa, formalizzata in data 3 luglio 2025, rappresenta un gesto di riconoscenza verso una presenza imprenditoriale che, nel corso dei decenni, ha saputo coniugare sviluppo economico e attenzione al territorio.

L’intitolazione giunge nel contesto di un più ampio progetto di opere pubbliche concordate tra il Comune e la Società. Il 18 gennaio 2023, infatti, è stato sottoscritto un atto unilaterale d’obbligo che prevede la realizzazione di tre interventi principali:

un nuovo parcheggio per autoveicoli e autobus, in prossimità del cimitero comunale;

la rifunzionalizzazione dell’attuale Piazza Monte Ortigara;

la costruzione di un Ride Center, destinato ad attività sportive e ricreative, nell’area di una ex-cava.

Tali interventi sono concepiti come indennizzo per l’impatto ambientale legato all’ampliamento dell’attività estrattiva, a compensazione della perdita testimoniale del Borgo denominato Tetto Tabanot, nonché come segno tangibile della volontà condivisa di valorizzare e restituire alla comunità spazi fruibili e riqualificati. In particolare, il Ride Center si configura come un’opera simbolica di riconversione sostenibile del territorio.

Ad oggi, i lavori per il Ride Center proseguono, prevedendone la conclusione entro l’autunno 2025. Il Comune di Roaschia, nel riconoscere l’impegno concreto della Buzzi, auspica che tutte le opere previste vengano completate secondo il cronoprogramma aggiornato nella riunione del 12 giugno 2025. Tale piano prevede:

conclusione del Ride Center entro l’autunno 2025;

entro l’autunno 2025; inizio lavori per il parcheggio il 19 agosto 2025;

avvio del cantiere per la nuova Piazza Monte Ortigara nella primavera 2026.

Restiamo in attesa di un riscontro formale da parte della Buzzi Unicem S.R.L. in merito alla proposta di intitolazione del Ride Center, al fine di poter avviare i preparativi per un evento inaugurale che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, sarà all’altezza del significato simbolico e comunitario dell’opera.