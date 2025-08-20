“Tutto in un’estate”: il sapore ruvido della giovinezza

Da giovedì 21 a martedì 26 agosto, sempre alle ore 21, al Cinema Monviso si proietta “Tutto in un’estate”, opera della giovane regista francese Louise Courvoisier. Un film drammatico, sì, ma non nel senso lacrimoso e artificioso che troppo spesso infesta le sale. Qui si parla di vita vera, di latte fresco e di formaggi che non si comprano al supermercato, ma si sudano in stalla.

Girato con attori non professionisti, “Tutto in un’estate” è un “coming of age” che non pretende di insegnare nulla, ma riesce a mostrare tutto. Totone, diciottenne senza arte né parte, scorrazza tra le campagne dell’Ovest francese con gli amici Jean-Yves e Francis, in una gioventù che odora di birra calda e sogni evaporati. Poi, la morte del padre: piccolo produttore di formaggio, uomo di latte e silenzi. Totone si ritrova con una sorellina da crescere e un futuro da inventare. E qui, il miracolo. Non quello hollywoodiano, ma quello che accade quando la necessità si sposa con l’istinto. Totone decide di partecipare a un concorso caseario — trentamila euro in palio — e si mette a fare il formaggio. Non sa da dove cominciare, ma Marie-Lise, allevatrice di mucche e donna dal cuore tenero, gli offre il latte e forse qualcosa di più.

Il film ha già fatto incetta di premi: 4 candidature e 2 César, 3 candidature e 2 Lumière Awards. Ma più che le statuette, conta il sapore. E Tutto in un’estate ha il sapore del latte appena munto, della terra sotto le unghie, della giovinezza che non si fotografa ma si vive. Chi si aspetta effetti speciali, troverà invece effetti collaterali: nostalgia, tenerezza, e forse un pizzico di voglia di mollare tutto e mettersi a fare il formaggio.

Per ulteriori informazioni sulla programmazione, che può subire variazioni, è consigliato consultare il collegamento: www.comune.cuneo.it. In alternativa è possibile contattare l’Ufficio Spettacoli del Comune di Cuneo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, ai numeri 0171.444.812 – 818 , o ancora, nelle ore serali, l’interno del cinema: 0171.444.666. I biglietti sono acquistabili il giorno dell’evento su ticket01 a partire dalle 9, oppure direttamente presso la biglietteria del Cinema da 30 minuti prima della proiezione. Infine, si ricorda che la sala osserverà un giorno di riposo mercoledì 27 agosto.