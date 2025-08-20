La Questura ordina la chiusura di due locali pubblici a Cuneo e Dronero

L’assidua frequentazione di soggetti pregiudicati è la ragione in forza della quale, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico in materia di pubblica sicurezza, nella giornata di oggi la Questura di Cuneo ha disposto la chiusura di due locali pubblici con sede a Cuneo e a Dronero.

Il primo è il Bar Montecarlo di corso Nizza 78 (nella foto sotto), nel capoluogo provinciale. Il secondo il bar tabaccheria Sky di viale Stazione 10.

Nei confronti dei loro titolari, entrambi di origine cinese, è scattata la chiusura e la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, rispettivamente per 20 e 15 giorni.