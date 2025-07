Agrifabi: Armonia dei sapori a Fossano, dove passione e materie prime soddisfano il palato

Immerso nella serena campagna di Fossano, a pochi chilometri dalla splendida Cuneo, si cela un luogo di ospitalità e gastronomia: il ristorante Agrifabi, cuore pulsante della Tenuta di Santo Stefano. Questo piccola ma affascinante casa ospitante è il risultato di una visione internazionale, unendo l'eleganza francese con la ricchezza enogastronomica piemontese.

A guidare la cucina di Agrifabi è lo chef Davide Greggio, un giovane talento di origini biellesi che ha già conquistato il titolo di Ambasciatore del Gusto. La sua cucina è un inno alla materia prima di altissima qualità, sapientemente bilanciata per offrire un'esperienza informale ma gustosa. Greggio ha trovato nella proprietà, guidata Arnaud Dubern francese proveniente dalla celebre regione vinicola di Bordeaux con la moglie Fabiola Figueroa, – un connubio intrigante e stimolante! – il terreno fertile per sviluppare la sua visione culinaria. È una sfida affascinante, dove l'amore per il buon vino e il cibo si fondono tra due culture ricche di tradizioni.

La proposta gastronomica dello chef Greggio è un equilibrio perfetto tra innovazione e rispetto per i sapori autentici. Ogni piatto è pensato per deliziare il palato senza pretese, ma con la certezza di gustare qualcosa che soddisfa.

Tra le creazioni dello chef, spicca senza dubbio il suo piatto signature: lo spaghetto alla crema di aglio, olio e peperoncino. Questo non è un semplice primo piatto, ma un vero e proprio simbolo. È lo spaghetto che si prepara alla fine di una serata indimenticabile, quello che sugella l'amicizia e la convivialità, un abbraccio finale tra amici in un'atmosfera di calore e allegria. Lo spaghetto di Davide Greggio incarna proprio questo spirito: è lo "spaghetto dell'amicizia", un inno alle belle serate trascorse in compagnia.

La cantina di Agrifabi, curata personalmente da Arnaud, riflette in modo affascinante questa fusione culturale. La selezione di vini è un omaggio sia all'anima francese del proprietario, con etichette che richiamano le sue origini, sia, naturalmente, al grande Piemonte, patria di vini rossi di eccellenza. La carta dei vini è studiata per accompagnare al meglio le creazioni dello chef, offrendo un percorso sensoriale che celebra entrambi i territori.

Agrifabi è senza dubbio un'esperienza che vale il viaggio. Andare a trovare chef Davide Greggio e scoprire la sua cucina, insieme all'atmosfera accogliente della Tenuta di Santo Stefano, significa concedersi un momento di puro piacere gastronomico e umano.