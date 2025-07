Astra Cuneo: la competitività e l’attrattività del personale passa per un’evoluzione aziendale nella gestione dei collaboratori

Mercoledì 16 luglio, presso la sede di ASTRA CUNEO a Madonna dell’olmo, si è svolto un importante convegno sul tema del welfare aziendale applicato al settore dell’autotrasporto.

Hanno preso parte all’intervento, insieme al dott. Gabriele Bracco, Segretario Generale ASTRA CUNEO, il dott. Gianluca Brizio, A.D. di W.A.I – Welfare Aziendale Italia srl e il dott. Enrico Aimè, esperto di Welfare aziendale di W.A.I.

L’associazione provinciale degli autotrasportatori ASTRA CUNEO ha siglato un accordo di partnership con WAI – WELFARE AZIENDALE ITALIA SRL di Bra, piattaforma territoriale che rende il welfare aziendale semplice e spendibile sul territorio a Km0, nell’ottica di contribuire a creare i giusti presupposti nelle imprese del trasporto merci su strada per addivenire a forme di retribuzione nuove ed innovative rispetto al passato.

La collaborazione tra queste due importanti realtà della provincia di Cuneo muove dall’assunto che vince l’impresa che incrementa la produttività, fidelizza i dipendenti e riduce il cuneo fiscale sulle retribuzioni. Il Welfare Aziendale, generalmente inteso come l’insieme di benefit e servizi forniti dall’Azienda ai propri dipendenti al fine di migliorarne la vita privata e lavorativa, partendo dal sostegno al reddito familiare, allo studio, alla genitorialità, alla tutela della salute, fino a proposte per il tempo libero e agevolazioni di carattere commerciale e proprio lo strumento utilizzato per abbattere il cuneo e creare in azienda un sistema di relazioni col personale maggiormente al passo con i tempi.

Uno strumento "win-win", ovverosia una strategia di negoziazione in cui tutte le parti coinvolte ottengono risultati positivi e soddisfano i propri bisogni, senza che nessuna subisca perdite o svantaggi, così il Segretario Generale ASTRA CUNEO Gabriele Bracco. Per raggiungere questo obiettivo, prosegue Bracco, è necessario che le imprese si concentrino sulla comprensione delle esigenze e degli interessi di ciascuna parte, cercando soluzioni creative che possano soddisfare tutti.

Una prospettiva spesso di non facile attuazione per le nostre imprese. In questo scenario, ASTRA CUNEO e WAI, si pongono a sostegno delle imprese nel fornire consulenza ed assistenza in un percorso di accompagnamento degli imprenditori del settore per creare relazioni positive e durature, basate sulla fiducia e sulla cooperazione tra le parti in causa, creando le basi per collaborazioni stabili ed efficienti.