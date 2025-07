Il ministro Zangrillo interviene agli 80 anni di Confartigianato Cuneo

“Persone e procedure sono i due asset su cui stiamo lavorando per una Pubblica amministrazione più moderna e al passo con i tempi”. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, durante l’evento che si è svolto ieri sera a Cuneo per gli 80 anni di Confartigianato.

L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sulle iniziative e i progetti messi in campo per attrarre i talenti e valorizzare le competenze di chi ogni giorno lavora al servizio del Paese.

“In un momento storico contraddistinto da continui cambiamenti, reclutare i talenti non basta, bisogna saperli coltivare e valorizzarli. Vogliamo trasmettere un'immagine nuova di Pubblica amministrazione fatta di responsabilità e di opportunità di crescita concretamente realizzabili. Oggi i giovani cercano posti di lavoro dinamici, innovativi e soprattutto stimolanti. Per questo motivo abbiamo messo a terra interventi concreti per premiare il merito attraverso percorsi di carriera in grado di misurare i risultati raggiunti. Abbiamo aperto le porte ai giovani degli ITS Academy e proposto opportunità lavorative attraverso i programmi Tirocini inPA e Dottarati inPA”, ha affermato Zangrillo.

Il ministro ha poi raccontato le iniziative messe in campo sul fronte delle procedure. “Abbiamo raggiunto significativi traguardi con la semplificazione di 261 procedure intervenendo in settori strategici come le telecomunicazioni, l’ambiente, le infrastrutture e l’artigianato. Solo per fare un esempio abbiamo apportato un vero cambio di paradigma nel sistema dei controlli alle imprese, passando dalla logica 'sanzionatoria' a quella di 'prevenzione' degli illeciti. In questo modo, i controlli a cui sono sottoposte le imprese vengono razionalizzati evitando inutili duplicazioni che creano un costo per le amministrazioni e l’intero sistema imprese. Stiamo continuando a lavorare con un approccio inedito, abbandonando la logica dell’autoreferenzialità per dialogare e confrontarci con tutti gli attori coinvolti. A questo proposito abbiamo lanciato la consultazione 'La tua voce conta', avviata dal Dipartimento della Funzione pubblica. Gli utenti, collegandosi al portale partecipa.gov.it hanno la possibilità di compilare un questionario attraverso il quale proporre soluzioni. Con il contributo di associazioni di categoria, amministrazioni e utenti stiamo lavorando a un provvedimento con nuove proposte di semplificazione con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti ai nostri utenti, cittadini e imprese”, ha concluso il ministro.