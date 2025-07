Anima Festival: a Cervere stasera l'attesissimo concerto di Nek

Nel cuore delle Langhe, dove le colline abbracciano la pianura cuneese e l’arte incontra la terra, continua uno degli appuntamenti culturali più suggestivi dell’estate piemontese.

Stasera 18 luglio sul magico palco di Cervere ci sarà, anzi, tornerà Nek, il secondo ospite dell'edizione del decennale dell'Anima Festival, rassegna musicale diventata punto di riferimento dell'estate piemontese, capace di fondere paesaggio, spiritualità, emozione e grande musica.

In totale sette serate di concerti, spettacoli teatrali e comicità in un’arena naturale unica nel suo genere, incorniciata dalle Alpi e immersa nel verde di un paesaggio agricolo autentico.

A seguire il cartellone, che ha preso il via ieri sera con l'applauditissimo concerto di Noemi.

• 18 luglio – Nek: uno show energico con i grandi successi di trent’anni di carriera. Un’occasione per riascoltare brani iconici come “Laura non c’è” e “Se telefonando” in chiave live.

• 19 luglio – Marco Masini: torna sul palco con il tour Ci vorrebbe ancora il mare, in cui ripercorre le tappe fondamentali del suo percorso artistico, da “Disperato” a “T’innamorerai”.

• 20 luglio – Simone Cristicchi: un progetto tra teatro e canzone d’autore, accompagnato dallo Gnu Quartet, in un racconto poetico tra musica e parole.

• 25 luglio – Ale & Franz: il duo comico più amato d’Italia porta in scena uno spettacolo brillante, fatto di sketch storici e nuove improvvisazioni.

• 26 luglio – Jimmy Sax: il sassofonista francese, fenomeno mondiale della deep house e della funky electro, accende il palco con un live travolgente.

• 30 luglio – Massimo Ranieri: chiude il festival con Tutti i sogni ancora in volo, uno show che intreccia canto, teatro e narrazione. Un omaggio alla carriera di un gigante della musica e dello spettacolo.

Il festival è anche un progetto di valorizzazione locale. Partner come la CIA Agricoltori di Cuneo sostengono la manifestazione per il suo forte legame con la terra, promuovendo un turismo consapevole, legato ai prodotti tipici e alla scoperta del territorio.

Biglietti e info utili

I biglietti per l’Anima Festival 2025 sono in vendita su TicketOne. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21:30.