Due luci, due anime – A Cervasca un concerto solidale per il Kenya

Sabato 26 luglio 2025, Cervasca diventerà il palcoscenico di un evento speciale che unisce la magia della musica italiana alla forza della solidarietà. Sul palco del teatro all’aperto, a partire dalle ore 21.00, il gruppo “Luci alla Ribalta” darà vita a “Due luci, due anime”, un viaggio emozionante attraverso le canzoni di Lucio Dalla e Lucio Battisti. Due icone intramontabili, due universi artistici diversi ma accomunati dalla capacità di toccare le corde più profonde dell’anima.

Una serata estiva da vivere insieme, all’insegna della buona musica e di un grande gesto di generosità. L’ingresso è libero, con la possibilità di lasciare un’offerta per sostenere i progetti dell’associazione Kairune ODV, impegnata in importanti iniziative solidali in Kenya.

“Due luci, due anime” non è un semplice concerto-tributo: è un’esperienza che accende emozioni e speranze. In scaletta i brani più amati di Dalla e Battisti rivisitati con sensibilità e passione da musicisti capaci di coinvolgere ogni generazione.

Ma la bellezza di questa serata va ben oltre le note: partecipare significa dare un contributo concreto a chi ha bisogno. Il ricavato dell’evento sarà destinato alle scuole e alle comunità di Kairune, in Kenya, dove l’associazione opera da anni per garantire acqua, istruzione e migliori condizioni di vita a centinaia di bambini e famiglie.

Con il vostro aiuto, Kairune ODV potrà:

Supportare la Don Cugnod Primary School , frequentata da oltre 270 bambini e ragazzi.

, frequentata da oltre 270 bambini e ragazzi. Potenziare l’impianto fotovoltaico e la pompa d’acqua della scuola pubblica di Moomuy , migliorando l’accesso a risorse primarie.

, migliorando l’accesso a risorse primarie. Finanziare interventi per la gestione delle acque, la ristrutturazione di strade e la realizzazione di orti scolastici.

In settembre, un gruppo di volontari locali partirà per il Kenya per proseguire i lavori già avviati. Partecipando al concerto, ognuno di noi potrà sentirsi parte di questa grande catena di solidarietà.

Una serata sotto le stelle, la potenza delle canzoni di due grandi artisti italiani e la possibilità di fare del bene: ci sono tutti gli ingredienti per non mancare. Porta amici, familiari, chi ama la musica e chi crede nella forza delle buone azioni. Insieme possiamo trasformare ogni nota in un gesto di speranza per i bambini di Kairune.