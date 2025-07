Barge: inaugurata dal presidente della Regione Alberto Cirio la nuova sede della Croce Rossa

È stata inaugurata nella mattinata di ieri, sabato 19 luglio, la nuova sede della "Croce Rossa Italiana – Volontari del Soccorso" di Barge, in via Fiorita 34.

Una cerimonia partecipata e sentita, che ha visto la presenza di numerose autorità, tra cui il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il vicepresidente del Consiglio Franco Graglia e molti esponenti della politica locale, della Croce Rossa e delle associazioni di pubblica assistenza del territorio.

Il momento simbolico del taglio del nastro ha ufficialmente dato il via alla piena operatività della struttura, frutto di un percorso di collaborazione tra enti pubblici e realtà associative.

Durante la cerimonia sono stati anche benedetti dal parroco di Barge, don Andrea Borello, due nuovi mezzi in dotazione: una moderna ambulanza Fiat Ducato e un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto disabili, quest’ultimo acquistato grazie al contributo della Fondazione CRT

"Un sogno che si avvera", hanno commentato emozionati i volontari della Croce Rossa bargese, che hanno poi festeggiato con un pranzo sociale per celebrare questo traguardo.

La nuova sede, realizzata su un’area concessa in diritto di superficie dalla precedente amministrazione comunale guidata dalla sindaca Piera Comba, ha visto l’avvio dei lavori nel marzo 2023. La struttura prefabbricata è stata completata in tempi rapidi già entro aprile dello stesso anno, ma il completamento definitivo è avvenuto grazie a un importante progetto del valore complessivo di 890.000 euro.

Determinante il ruolo dell’attuale amministrazione del sindaco Ivo Beccaria e dell’indimenticato assessore Silvio Coero Borga, scomparso prematuramente nel maggio 2024, che ha portato all’ottenimento di un contributo regionale di 300.000 euro.

A questi si sono aggiunti 144.670 euro da parte del Comune di Barge e 376.760 euro dal Comitato CRI di Racconigi, di cui la sede di Barge fa parte.

La Croce Rossa bargese potrà usufruire della struttura in comodato d’uso gratuito per 99 anni.

La cerimonia si è aperta con l'intervento del presidente della Croce Rossa di Racconigi di cui fa parte la delegazione di Barge, Livio Ferrara, che ha ripercorso le tappe della realizzazione della sede.

A seguire hanno preso la parola il sindaco Ivo Beccaria, il vicepresidente del Comitato Regionale CRI Luciano Mina, il consigliere provinciale Roberto Baldi e il vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia.

Un’occasione per celebrare anche i 31 anni di attività della Croce Rossa bargese, che ha dato il via alla sua attività nel paese dell'Infernotto nel 1994 e si conferma una realtà fondamentale per la salute e la sicurezza della comunità della zona.