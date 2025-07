Soccorso per un malore improvviso ringrazia di essere stato salvato e curato dal reparto di Cardiologia del Santa Croce

Colto da una grave crisi respiratoria mentre è in gita al Lago delle Rovine, a Entracque in valle Gesso, viene salvato dai soccorsi tempestivi e dalle cure della Cardiologia dell'ospedale Santa Croce.



Oggi fuori pericolo ringrazia con la lettera di seguito il personale dell'elisoccorso e del reparto da cui è stato preso in carico.



“Ringrazio vivamente il personale dell’elisoccorso e quello medico-infermieristico del reparto di Cardiologia del Santa Croce di Cuneo.

Nella giornata di ieri, in prossimità del Lago delle Rovine, sono stato colpito da una grave crisi respiratoria e sono stato letteralmente “salvato” dagli elicotteristi e successivamente trasferito al reparto di Cardiologia ove ho ricevuto le cure del caso.

Dico grazie al pronto intervento e alla impagabile dedizione del personale preposto al soccorso.

Queste mie poche righe vogliono essere una positiva testimonianza di ringraziamento a chi, quotidianamente e in modo spesso non riconosciuto, si occupa della nostra salute.

Un grazie di cuore a tutte queste persone”