"Grazie al reparto Ostetricia e alla Sala Parto del Santa Croce di Cuneo"

Riceviamo e pubblichiamo:

Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine a tutto il reparto di Ostetricia e Sala Parto di Cuneo per l'accoglienza, la professionalità e l'umanità che ci avete dimostrato in un momento così importante della nostra vita.

Un ringraziamento speciale va alla dottoressa Raffaela Mellano, che con la sua straordinaria umanità, competenza e sensibilità è stata per me un vero punto di riferimento. La sua presenza mi ha trasmesso serenità e fiducia, e questo ha fatto davvero la differenza.

Un grazie di cuore anche alle mie due ostetriche, Isabella ed Elisa. Per me siete state due angeli. Avete accompagnato il mio parto con una dolcezza infinita, sostenendomi in ogni momento e trovando sempre le parole giuste per darmi forza quando pensavo di non averne più. La vostra dedizione, la vostra empatia e il vostro amore per questo lavoro resteranno per sempre impressi nei nostri cuori.

Ci tenevamo a ringraziarvi pubblicamente per lo straordinario lavoro che svolgete ogni giorno, con passione e immensa umanità. Grazie per aver reso la nascita della nostra piccola Adelaide un ricordo così speciale e pieno d'amore.

Vi porteremo sempre nel nostro cuore. Con affetto e infinita riconoscenza

Nicole, Marcello e la piccola Adelaide