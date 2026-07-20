Ciclisti al buio di notte affiancati in strada: perché questo disprezzo per la vita?

Riceviamo e pubblichiamo:

Spettabile Redazione,



​scrivo questa lettera ancora scosso, ma profondamente indignato e pieno di rancore per quanto accaduto questa sera (domenca 19 luglio), intorno alle 22:15, lungo la Strada Statale 28, nel tratto che va dal Santuario di Vicoforte in direzione Mondovì.



​Mentre guidavo, mi sono trovato improvvisamente davanti a una scena da brividi: due ciclisti su bici da corsa che procedevano uno a fianco all'altro, occupando pericolosamente la corsia. Come se non bastasse l'irresponsabilità dell'affiancamento su una strada statale, i due viaggiavano nel buio totale e completamente privi di fari o luci di segnalazione.



​La rabbia e la delusione che provo in questo momento sono difficili da arginare. Per colpa della totale incoscienza di queste due persone, stasera si è sfiorata la tragedia. Bastava un attimo di distrazione, un riflesso leggermente più lento o un'auto incrociata nel senso opposto per trasformare una normale serata in un dramma. E a pagare le conseguenze peggiori, anche psicologiche, sarebbe stato il malcapitato automobilista di turno.



​Si parla tanto di sicurezza stradale e di rispetto reciproco tra auto e biciclette, ma comportamenti del genere vanificano ogni sforzo e dimostrano un disprezzo totale per la propria vita e per quella degli altri. La strada non è una pista privata e le regole del Codice della Strada – a partire dall'obbligo di luci e giubbotti catarifrangenti nelle ore notturne – valgono per tutti.



​Spero che questa mia segnalazione serva a far riflettere chi di dovere e, se mai i diretti interessati dovessero leggere queste righe, a far capire loro l'enorme rischio che hanno corso e fatto correre. La fortuna non dura per sempre.

Continuiamo a puntare il dito verso gli extracomunitari che vanno in bici al buio, ma almeno loro lo fanno costretti per andare a lavoro.

(Lettera firmata)