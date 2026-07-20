Buona sanità a Cuneo, la lettera: "Ammalata alle 17.30, alle 19 ero già a Neurologia. Grazie a tutto il Santa Croce"

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

***

In un momento in cui siamo tutti abituati a lamentarci per le attese in pronto soccorso e per la malasanità, vorrei raccontare la mia personale esperienza.

Martedì 14 luglio 2026 per mia sfortuna sono stata male e ho dovuto ricorrere con una certa urgenza alle cure del pronto soccorso e al successivo ricovero presso il reparto di neurologia dell'ospedale Santa Croce.

Volevo esprimere la mia grande riconoscenza al personale dell’ambulanza medicalizzata che in brevissimo tempo è intervenuto e mi ha portato in pronto soccorso, oltre che a tutto il personale medico, infermieristico e agli oss che in poco tempo mi hanno preso in carico. Alle ore 17.30 ero ancora a casa e alle ore 19.00 ero già nel letto di neurologia.

Un grazie a tutto il personale della neurologia, dalla dottoressa Maria Grasso a tutti i suoi collaboratori, agli infermieri e agli oss che con umanità, dedizione e amorevole gentilezza si sono presi cura di me. Abbiamo un’eccellenza medica che a volte sottovalutiamo. Grazie veramente di cuore a tutti quanti.

Nadia Morino