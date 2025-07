“Onde di terra”: i complimenti del sindaco Corrado Marchisio

«Mi congratulo con Renato Sevega per questa visione, che ci permette di riscoprire le nostre radici e la forza dei nostri predecessori. Questo film è un'opportunità per riflettere su ciò che siamo stati e su come abbiamo raggiunto il successo che oggi caratterizza il nostro territorio, baciato dalla fortuna grazie alla serietà e alla fierezza che ci contraddistinguono»: così il commento del sindaco di Cervere Corrado Marchisio su “Onde di terra”, fortunato film prodotto dall’ imprenditore compaesano Renato Sevega, titolare della ditta Siscom e diretto dal regista Andrea Icardi.

La pellicola (che verrà proiettata gratuitamente in occasione dell’Anima Festival domani sera alle 21.30) rimette in luce le Langhe del 1973 e vede come protagonista Fulvia, una giovane calabrese che si trasferisce in Piemonte per un matrimonio combinato. Tra i temi la migrazione, l'amore, la sopravvivenza e le trasformazioni sociali. Qui entrano inoltre in gioco la sensibilità e il pathos nel raccontare gli anni difficili vissuti dalla Langa e dal territorio cuneese.

Radici e sfide quotidiane di comunità che oggi rendono questa zona una delle più interessanti e appassionanti d'Italia.

La Langa, con le sue colline fiorite che ricordano le onde del mare, simboleggia l'unione tra Nord e Sud Italia, creando un mix di emozioni. Da questa storia si possono immaginare i primi passi verso una crescita che ha portato questo territorio a diventare uno dei più belli e affascinanti d'Italia.