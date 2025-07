“Doi Pass per Mondvì” continua con successo: estate di luci, musica e piazze piene a Mondovì

Tra luci, musica e piazze piene di entusiasmo, Mondovì ha vissuto un luglio da ricordare. L’edizione numero trenta dei “Doi Pass per Mondvì” sta regalando emozioni autentiche e riempiendo il centro storico di Breo di spettacoli, incontri e momenti condivisi.

Fin dall’inaugurazione del 2 luglio – con gli ex sindaci e i presidenti de “La Funicolare” riuniti sul palco – l’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni, proseguita poi tra concerti molto amati, come quello dei Lucio vs Lucio, dei Trelilu e delle Occitanas. A rendere ancora più vibrante il calendario, le serate del “Contest Y” organizzato da Y Events, che ha messo in luce giovani talenti locali e non solo.

In piazza Santa Maria Maggiore si sono sfidati nove finalisti, applauditi dal pubblico e giudicati da una giuria d’eccellenza guidata da Claudio Buja (Universal Music Publishing Ricordi). Sarà il rapper Nerone a infiammare la serata conclusiva di mercoledì 23 luglio, con una tappa del suo Penkiller Summer Tour 2025, regalando un grande live a chiusura di una finale davvero partecipata. I premi in palio, tra cui una produzione musicale professionale e lezioni con esperti del settore, hanno offerto opportunità concrete e stimolanti per i partecipanti.

Oltre al Contest, grande varietà di spettacoli e intrattenimento nelle vie e nelle piazze, un palinsesto in cui spicca La Cricca Delle Drag Queen che, in piazza Roma, presenta lo spettacolo “Abbronzatissima”. “Movì”, il Mondovì Music Festival, continua e accompagnerà l’estate monregalese anche nei mercoledì d’agosto (6, 20 e 27), portando musica nei dehors dei bar e con negozi aperti, mantenendo viva l’atmosfera di festa che ha accompagnato il mese di luglio.

"Gli eventi estivi organizzati nel centro storico – ha dichiarato Mattia Germone, presidente de “La Funicolare” – sono l’occasione ideale per valorizzare le attività di vicinato, veri alleati nella riuscita della manifestazione. Alle vetrine illuminate si affiancano da trent’anni animazioni e proposte culturali rese possibili grazie al supporto di enti pubblici e privati2.

"Con “Doi Pass” e il “Movì” – spiegano il sindaco Luca Robaldo e l’assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno – abbiamo voluto costruire un’estate diffusa, coinvolgente, accessibile. Cultura e intrattenimento sono strumenti fondamentali per vivere il centro, sostenere le attività commerciali e favorire una socialità sana e inclusiva. E la risposta del pubblico ci sta premiando".

Tutto questo è parte di un cammino che sfocerà con il clou dell’estate monregalese: la Mostra dell’Artigianato Artistico, in programma dal 13 al 17 agosto nel quartiere di Piazza. Dopo eventi come “Mondovì e Motori” e il concerto di Rose Villain, ora tocca al grande dj set di Get Far Fargetta.

Mercoledì 30 luglio, in piazza Roma. arriva infatti Mario Fargetta, storica voce di Radio Deejay e protagonista della scena dance italiana ed europea. Dai remix per artisti come Jovanotti, Dalla e Pausini fino alle hit internazionali “Shining Star”, “The Radio” e “All I Need”, Fargetta farà ballare Mondovì con un set esclusivo e ad ingresso gratuito, con opening firmato da Dj Judici e Molinoir, accompagnato dall’esposizione di vinili e cd. Una serata attesissima, che unirà diverse generazioni all’insegna della musica e del divertimento sotto le stelle.

Gli eventi dell’estate monregalese sono promossi dall’Associazione “La Funicolare”, con il contributo del Comune di Mondovì, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Camera di Commercio di Cuneo.