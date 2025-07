Alba conclude la fase transitoria dei nuovi sacchi conformi: parte il controllo per una raccolta differenziata migliore

Il sacco conforme per l'indifferenziato

Si è conclusa ad Alba la fase transitoria dell’introduzione dei nuovi sacchi bianchi con banda rossa e codice identificativo, conformi al regolamento comunale e ai protocolli di STR. I primi dati restituiscono un quadro positivo, con la grande maggioranza delle utenze che ha conferito i propri rifiuti utilizzando correttamente il sacco conforme.

A partire da questa settimana termina la fase transitoria, dunque non saranno più ritirati i sacchi non conformi, sui quali sarà apposto un adesivo che invita a rispettare il regolamento. Inoltre, STR, insieme alla Polizia locale, effettuerà ispezioni mirate sui sacchetti fuori norma e in caso di irregolarità, si cercherà di risalire al singolo trasgressore. analizzando il contenuto dei sacchi. L’obiettivo è evitare di sanzionare interi condomini, garantendo equità.

“In base ai primi dati - dichiara il sindaco Alberto Gatto - la cittadinanza sta rispondendo molto bene. La conclusione della fase transitoria ci permetterà di avviare controlli mirati, premiando chi conferisce correttamente e tutelando tutta la comunità, e di aumentare la raccolta differenziata con una cittadinanza responsabilizzata. Ringrazio in particolar modo l’assessore Cavallo per l’importante lavoro svolto”.

L’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo aggiunge: “Nonostante i legittimi dubbi tipici di una fase di transizione, siamo convinti che, tutti insieme, raggiungeremo gli obiettivi virtuosi che la Regione Piemonte, ma soprattutto il buon senso e il nostro stesso futuro, ci chiedono. Prosegue anche l’attività di informazione incominciata il 7 aprile scorso con l’invio della lettera a tutti i cittadini con la quale comunicavamo l’importanza di utilizzare i sacchi conformi e invitavamo a ritirare i kit all’Ecosportello”.

Continua anche il lavoro di STR nell’effettuare i sopralluoghi presso condomini e utenze non domestiche che presentano problematiche puntuali, così da adeguare volumi e tipologia di cassonetti. L’obiettivo è quello di rispettare le direttive della Regione Piemonte, ovvero ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato pro capite da 135 kg a meno di 90 kg/anno.

Chi avesse ancora dubbi o dovesse ancora ritirare il proprio kit può rivolgersi all’Ecosportello in via Vivaro 2, aperto lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 15 e il giovedì dalle 13 alle 19. Per informazioni: 0172 1836714; e‑mail: ecosportello.alba@strweb.biz

Con la fine della fase transitoria, STR e la Polizia locale intensificheranno i controlli per garantire un sistema giusto ed efficace. Il sindaco Gatto e l’Assessore Cavallo ringraziano la cittadinanza per l’impegno dimostrato e ribadiscono: “Insieme, Alba potrà raggiungere il traguardo richiesto di raccolta differenziata virtuosa”.