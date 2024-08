Troppi incidenti all'incrocio sul Beinale, il sindaco di Magliano Alpi: "Necessario intervenire per la sicurezza di tutti"

"Tre vittime in quindici mesi a quell'incrocio". Così il consigliere provinciale Marco Bailo, sindaco di Magliano Alpi, ha portato all'attenzione del consiglio dell'ente provinciale, la situazione dell'incrocio sul Beinale che, attraverso una biforcazione, conduce a Sant'Albano Stura e a Trinità.

Un'area dove, negli anni, data la scarsa visibilità derivante dalla presenza di un dosso naturale, si sono verificati diversi incidenti, molti di grave entità.

L'ultimo in ordine di tempo lo scorso lunedì 29 luglio quando, in uno scontro tra un camion e un'automobile, ha perso la vita Andrea Cesare De Filippi, classe 1955.

"Nell'incidente di lunedì ha persona la vita una persona: è la terza vittima in 15 mesi - commenta Bailo - "Dopo un confronto con i sindaci di Trinità e Sant'Albano ho deciso di portare il caso all'attenzione del consiglio provinciale, al quale era presente anche l'ingegner Danilo Bruna del settore viabilità. L'incrocio si trova a metà tra la sp43 e la statale 28 e l'auspicio è quello di riuscire a intervenire creando una rotatoria o modificando l'incrocio, in modo da renderlo più sicuro, in collaborazione con ANAS."

La Provincia, che nella seduta del 30 luglio ha approvato l'assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri finanziari, si è posta come obiettivo quello di chiedere un incontro con ANAS per il mese di settembre, in modo da addivenire a una soluzione condivisa.

"Come ho detto in consiglio - conclude Bailo - sono pronto a mediare come sindaco di Magliano Alpi per gli espropri dei terreni che si trovano in quella zona. Si tratta di un intervento prioritario per garantire maggiore sicurezza".