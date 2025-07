Volley B1/F: il Mondovì Volley in un girone di ferro? Entro l'8 agosto il Puma conoscerà avversarie e calendario

Passano i giorni e si avvicina la data di pubblicazione dei gironi del Campionato di volley femminile di serie B1 e dei rispettivi calendari. Il torneo vedrà ai nastri di partenza il Mondovì Volley come unica rappresentante cuneese. Entro l'8 agosto la Federazione renderà noti i raggruppamenti, ognuno dei quali conterrà 14 formazioni e anche tutte le ventisei giornate di regular season. Le promozioni nella nuova A3 dovrebbero essere 3 per girone, ma ad oggi non si conosce il meccanismo di play-off e play-out. Non trapelano notizie anche su quelle che dovrebbero essere le prossime avversarie del Puma.

Dando un'occhiata alle passate stagioni, tuttavia, appare molto probabile che le 7 formazioni piemontesi troveranno tutte spazio nello stesso girone (A). Così come probabile appare la presenza della new entry Aosta. Anche le due formazioni sarde, il Palau e il Cagliari dovrebbero essere collocate nel girone A. La vera incognita, invece, riguarda le ultime quattro formazioni che completeranno il girone. Squadre che quasi certamente saranno lombarde, ma quali? Il rischio, se di rischio si parla, è che vengano inserite le due compagini pavesi, il Vigevano e il Garlasco, squadre che al momento appaiono tra le più attrezzate per il salto di categoria.

Ribadiamo che stiamo navigando nel campo delle ipotesi e che tra pochi giorni la nostra curiosità troverà le risposte ufficiali. Per il momento vi proponiamo una "bozza" di quello che potrebbe essere il girone A. Un raggruppamento che, se confermato, sarebbe piuttosto impegnativo, almeno sulla carta.

IPOTESI COMPOSIZIONE GIRONE A