FeLSA CISL conquista la RSU ALSTOM: vittoria storica per i lavoratori in somministrazione

A six il coordinatore FELSA Cuneo, Marco Picchioldi, a dx il Segretario Generale Felsa Piemonte, Lino Palma

Un grande risultato per la FeLSA CISL nelle elezioni della RSU delle lavoratrici e dei lavoratori in somministrazione presso lo stabilimento ALSTOM Ferroviaria di Savigliano.

Il voto ha sancito un risultato netto e significativo, con la conquista della maggioranza dei seggi e l’elezione della RSU FeLSA CISL, ha confermato il buon lavoro svolto in questi mesi con lo sportello sindacale, con oltre 150 pratica di Ebitemp, oggi più di ieri la FeLSA CISL sarà pienamente operativa all’interno del sito produttivo in continuità e sinergia con la RSU FIM CISL dei lavoratori diretti.

Si tratta di un passaggio storico, che dà continuità a una cultura della rappresentanza solida e radicata, già espressa dalla categoria dei metalmeccanici, maggioranza tra le lavoratrici e i lavoratori dei diretti, con il risultato raggiunto delle votazioni nella somministrazione si rafforza l’attività di rappresentanza della CISL nei luoghi di lavoro e si mette un accento su la buona rappresentanza, sfatando il luogo comune di lavoratori di serie A e lavoratori si serie B.

La presenza sindacale all’interno di ALSTOM ha sempre garantito tutele, sicurezza e stabilità occupazionale. L’ingresso della RSU dei lavoratori in somministrazione rafforza ulteriormente questo modello, ampliando i diritti e rendendo più inclusivo il sistema di relazioni sindacali.

Un risultato che non arriva per caso: la FeLSA CISL insieme alla FIM CISL hanno creduto con forza in questo percorso, sostenendolo fin dall’inizio; attivando la procedura elettorale e accompagnando le lavoratrici e i lavoratori con strumenti di formazione, ascolto e supporto.

“Il voto espresso, hanno dichiarato il Segretario Generale Felsa Piemonte Lino Palma e il coordinatore FELSA Cuneo Marco Picchioldi, conferma la fiducia nella Felsa CISL e nella serietà delle persone candidate, che la segreteria ringrazia tutti coloro che si sono messi a disposizione dei propri colleghi di lavoro e dell’organizzazione sindacale, grazie!!! Grazie a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori somministrati che hanno partecipato a questo importante momento democratico e un buon lavoro alla RSU di FeLSA e FIM CISL”.

ll Segretario Generale FIM Cuneo, Roberto Lepori, sottolinea: "La sinergia tra FIM e Felsa è stata determinante. La FIM ha partecipato attivamente mettendo a disposizione i propri RSU, un impegno che continuerà con convinzione."

Lepori ringrazia inoltre Massimo Lo Fiego per il prezioso supporto dato al raggiungimento di questo importante risultato.