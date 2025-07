Ragazzo ferito da una sassata durante una rissa: Saluzzo in allarme per il parco Gullino

Fa discutere in città l’episodio della rissa successa al parco Gullino, accampamento degli stagionali della frutta, alcuni giorni fa lunedì 21 luglio.

Durante la rissa un ragazzo è stata ferito alla testa da una sassata.

Sul posto sono intervenuti i Carabineri di Saluzzo, allertati dai residenti, e l’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al giovane, rimasto ferito. I Carabinieri stanno indagando sull’accaduto e sulla dinamica che l’ha scatenata.

In merito all’aggressione , giunge una lettera del Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia e di quello del suo movimento giovanile Gioventù Nazionale, per esprimere lo sdegno sull’accaduto che, dice la lettera, “rappresenta una chiara conseguenza dell’incuria di cui è vittima quella che oggi è una delle pochissime aree d’ombra cittadine che, con una diversa gestione, potrebbe garantire un riparo estivo per anziani e intrattenimento per i più piccoli.

Che un ragazzo rimanga ferito alla testa a causa di una sassata è di per sé un fatto inaccettabile. Che questo succeda in pieno centro, all’interno di un accampamento abusivo, rappresenta una vergogna per tutta la nostra città, prima ancora che un evidente problema di ordine pubblico.

Al momento, sono in corso le dovute indagini, di cui attendiamo fiduciosi i risultati, ma riteniamo che l’Amministrazione non possa attendere oltre e debba garantire la sicurezza ed il decoro per la salvaguardia dell’intera cittadinanza".

La lettera informa che il loro Consigliere comunale, con altri colleghi della minoranza ed alcuni esponenti di Gioventù Nazionale, ha effettuato due sopralluoghi per prendere chiara consapevolezza della situazione. Sono seguiti inviti all'Amministrazione, sui social e in Consiglio Comunale, a dare risposte concrete, ad agire.

“Attraverso questa comunicazione intendiamo segnalare alla giunta comunale nuovamente questa grave problematica che rappresenta un motivo di pericolo e di imbarazzo per l’intera Comunità” .