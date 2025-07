Una fioriera per dire grazie ai volontari del verde di Madonna dell'Olmo.

E' stata posizionata ieri in via della Battaglia, un gesto molto apprezzato da chi vive e si spende per la sua frazione, per curarla e abbellirla.

Il ringraziamento pubblico alla sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e all'assessore competente Gianfranco Demichelis è arrivato dalla consigliera di Centro per Cuneo Flavia Barbano, a nome di tutti i volontari del verde, di cui anche lei fa parte.