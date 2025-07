Cambia la location di “Resti tra noi” ad Alba: domenica 27 luglio tutti all’Osteria Sociale Montebellina

Cambia il luogo, ma non lo spirito. A causa del maltempo previsto per domenica 27 luglio, lo spettacolo “Resti tra noi” si sposta dall’Arena Guido Sacerdote all’Osteria Sociale Montebellina di Alba (via Montebellina 25/1). La serata inizierà alle ore 18, con possibilità di mangiare e bere in compagnia, per poi proseguire con lo spettacolo comico firmato da Filippo Bessone, volto noto della scena teatrale piemontese.

L’evento ha un obiettivo chiaro: raccogliere fondi a favore dell’Associazione Ludica, impegnata a favore di bambini e ragazzi con gravi disabilità cognitive e psico-motorie, attraverso percorsi di gioco, arte e relazione pensati per promuovere inclusione e socialità.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro, con ricavato interamente devoluto all’associazione. I posti sono limitati: per acquistare in anticipo il biglietto è possibile collegarsi al sito www.ticket.it/teatro/evento/resti-tra-noi.aspx.