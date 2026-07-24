Taglio del nastro a Santo Stefano Belbo per la nuova Casa della Comunità: investiti 1,7 milioni di euro coi fondi Pnrr

È stata ufficialmente inaugurata nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 luglio, la nuova Casa della Comunità di Santo Stefano Belbo, concepita come punto di riferimento per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale dell'Asl Cn2.

L'intervento, realizzato nei tempi previsti dai finanziamenti europei del Pnrr per un valore di 1.714.300 euro, ha visto la costruzione di un nuovo edificio di 800 metri quadrati, interamente riqualificato dal punto di vista energetico e integrato con la struttura preesistente in conformità alle direttive del Dm 77/2022.

Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti il presidente della IV Commissione Sanità del Consiglio Regionale Luigi Genesio Icardi, il vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti, il sindaco di Santo Stefano Belbo Francesco Galluccio con una delegazione dei primi cittadini del territorio, e il presidente del Comitato di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci e sindaco di Bra Giovanni Fogliato. Per l'azienda sanitaria erano presenti la direttrice generale dell'Asl Cn2 Paola Malvasio e il direttore sanitario Luca Burroni, insieme ad autorità civili, militari, religiose e rappresentanti del terzo settore.

La struttura ospita un'équipe multiprofessionale per garantire cure primarie, medicina specialistica, telemedicina e assistenza domiciliare. Tra i servizi già operativi figurano il Punto Unico di Accesso (Pua), ambulatori specialistici di allergologia, diabetologia, fisioterapia, pneumologia, oculistica e otorinolaringoiatria, oltre alla psicologia clinica per adulti, al consultorio familiare e all'ambulatorio infermieristico e pediatrico. Il quadro dell'offerta si completa con la diagnostica di base, il centro prelievi, la radiologia, l'ambulatorio vaccinale, la continuità assistenziale e la presenza degli Infermieri di Famiglia e Comunità (Ifec), dei medici di medicina generale e del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Cn2.

"Siamo grati alla comunità locale per essere intervenuta così numerosa a questo evento, che rappresenta un momento significativo per la nostra Asl e per tutti i professionisti che operano al servizio della sanità pubblica – dichiara la direttrice generale dell'Asl Cn2 Paola Malvasio –. È un'occasione importante per presentare i nuovi spazi e i servizi, ma soprattutto per ribadire quanto la Casa della Comunità rappresenti un investimento reale sul futuro della sanità territoriale, offrendo un punto di riferimento in cui assistenza e territorio si incontrano".

"Sono molto soddisfatto per il raggiungimento di questo obiettivo fortemente voluto per Santo Stefano Belbo, nel pieno rispetto dei tempi del Pnrr – sottolinea il presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale Luigi Genesio Icardi –. Ora la sfida è rispondere adeguatamente ai bisogni di salute dei cittadini. Con il prossimo completamento dei lavori dell'Ospedale della Valle Belbo, la filiera dell'offerta sanitaria e sociosanitaria per i cittadini del nostro territorio sarà fortemente potenziata".

"Saluto con soddisfazione l'inaugurazione della Casa della Comunità di Santo Stefano Belbo, un nuovo tassello nel rafforzamento dell'edilizia sanitaria territoriale – conclude l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi –. Gli oltre 55 milioni di euro destinati all'Asl Cn2 per la realizzazione delle cinque Case della Comunità a Alba, Bra, Canale, Cortemilia e Santo Stefano Belbo, le due Centrali Operative Territoriali (Cot di Alba e Bra) e i due Ospedali della Comunità ad Alba e Bra, rappresentano un investimento fondamentale che si inserisce in un piano regionale da quasi 5 miliardi di euro".