A Pontechianale al via la Festa delle Alpi 2026: cooperazione transfrontaliera, spettacoli e cultura della montagna

Tutto pronto a Pontechianale, nel cuore della Valle Varaita, per la terza edizione della "Festa delle Alpi - Fête des Alpes", in programma sabato 25 luglio 2026 e domenica 26 luglio 2026. Dopo il piccolo San Bernardo nel 2024 e il Moncenisio nel 2025, l'evento transfrontaliero approda quest'anno ai piedi del colle dell'Agnello, valico stradale tra i più alti d'Europa che unisce storicamente comunità legate da radici comuni.

La manifestazione, contraddistinta dagli slogan "Stay young, live the mountains" e "Abitare le Alpi, costruire il futuro", intende celebrare lo storico legame tra Piemonte, Valle d'Aosta e i dipartimenti francesi della Savoia e delle Hautes-Alpes. L’evento è organizzato dalla Regione Piemonte tramite l'Assessorato allo Sviluppo e Promozione della Montagna con il supporto di Visit Piemonte e la collaborazione di Provincia di Cuneo, Camera di Commercio di Cuneo, Unione Montana Valle Varaita, Comune di Pontechianale, Comune di Molines-en-Queyras, Dipartimento della Savoie, Dipartimento delle Hautes-Alpes, Région Sud-Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Atl Cuneese, Uncem, Fondazione Emile Chanoux, Fondazione Crc, Cassa di Risparmio di Saluzzo, Mirabilia e Lauretana.

"La scelta di Pontechianale è profondamente simbolica: una porta naturale tra Italia e Francia, un luogo che da sempre unisce comunità, culture e relazioni e che rappresenta quindi al meglio lo spirito della manifestazione – sostiene l'assessore regionale allo sviluppo e alla promozione della montagna Marco Gallo –. Per la Regione Piemonte la montagna è una priorità strategica quale spazio di opportunità, innovazione e sviluppo, dove investire significa rafforzare la qualità della vita delle comunità, sostenere le imprese, valorizzare il patrimonio naturale e creare nuove prospettive per le giovani generazioni. La Festa delle Alpi interpreta pienamente questa visione".

Il programma di sabato 25: il patto transfrontaliero e i talk sul futuro della montagna

La giornata di sabato 25 luglio 2026 si aprirà dalle ore 10.00 alle 11.30 presso l'Agorà delle Alpi, allestita nello spazio polifunzionale del Comune di Pontechianale. Alle ore 10.30 il dirigente del settore sviluppo della montagna della Regione Piemonte Stefano Caon e Raffaele Viaggi della Mission Opérationnelle Transfrontalière presenteranno la strategia di cooperazione integrata sviluppata nell'ambito del progetto Interreg Alcotra "A-Mont", in un incontro moderato dal giornalista Luciano Caveri. Alle ore 11.15 si terrà la firma dell'accordo politico quinquennale alla presenza dell'assessore Marco Gallo, del presidente del Dipartimento della Savoie Hervé Gaymard e dell'assessore della Regione Autonoma Valle d'Aosta Leonardo Lotto.

Nel pomeriggio, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Pontechianale Andreino Allasina previsti alle ore 15.00, l'Agorà delle Alpi ospiterà una serie di confronti condotti dal giornalista Francesco Antonioli. Il primo incontro, intitolato "Oltre il confine", vedrà gli interventi di Marco Gallo, del presidente della commissione gioventù della Région Sud Bruno Genzana, di Leonardo Lotto, Hervé Gaymard, del presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, del presidente della comunità dei comuni Guillestrois-Queyras Michel Mouront, dei rappresentanti dell'autorità di gestione Alcotra della Région Auvergne-Rhône-Alpes e del presidente della Camera di Commercio di Cuneo Luca Crosetto.

A seguire, il talk "Tutta un'altra vita" affronterà le politiche abitative e lavorative per i giovani nelle terre alte con la consigliera della Città Metropolitana di Torino Sonia Cambursano, il presidente dell'Unione Montana Valle Varaita Silvano Dovetta, la dirigente Elena Di Bella e Alberto Magni di SocialFare. Si proseguirà con il dibattito "Il 'diritto di restare'", che darà voce ai rappresentanti del Conseil des Jeunes Alcotra Matteo Mongelli, Andrea Pressendo, Paolo Mazzetto, Carlo Allemano, Arianna Riba e Raphaël Kaufmann Brescia.

Il pomeriggio culturale si completerà con il panel "Custodi delle Alpi", focalizzato sulle professioni della montagna insieme al presidente del Collegio Guide Alpine Piemonte Andrea Garelli, all'accompagnatrice Martha Consolino e a Giacomo Benedetti del Cai, con le proiezioni del progetto europeo "Proalp". Infine, l'incontro "La montagna che verrà" affronterà la transizione climatica con il presidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Piemonte Luca Giaj Arcota, Mauro Lucianaz e Danielle Olmi per il progetto "Incit Piter+ Graies ClimaLab", Nils Ginestou della Région Sud, Manuela Bernardi e Roberto Cremonini di Arpa Piemonte, e Silvia Maria Venutti coordinatrice del progetto "Risk-Cap-Res" della Regione Piemonte.

Accanto ai dibattiti, dalle ore 15.00 alle 18.00 sarà attivo il Villaggio Active presso il lago Castello con prove guidate di Sup e attività gestite da Federazione Italiana Sup, Federazione Italiana Bike e Collegio Guide Alpine Piemonte. Negli stessi orari si terranno tour con guida turistica a Chianale (partenze ore 15.00, 16.00 e 17.00 dall'ufficio turistico). La Casa delle Alpi ospiterà degustazioni ed eventi gastronomici, tra cui lo showcooking delle ore 16.00 "Spaccaravioles" curato per la valorizzazione dei ravioles della Valle Varaita. Per i bambini è previsto il laboratorio "Una montagna di libri" con Cristina Levet dalle ore 16.00 alle 17.00. Il pomeriggio sarà animato dal "Festival Mirabilia", che culminerà dalle ore 19.45 alle 21.30 nello spettacolo di circo contemporaneo curato da Ideagorà.

Il programma di domenica 26: natura, premi e la nuova guida delle Alpi piemontesi

La giornata di domenica 26 luglio 2026 si aprirà dalle ore 9.00 alle 15.00 con un'escursione guidata nel bosco dell'Alevè, con ritrovo presso il Rifugio Alevè. I tour guidati al borgo di Chianale si svolgeranno alle ore 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00 e 17.00.

Presso l'Agorà delle Alpi, dalle ore 10.15 alle 12.30, l'assessore Marco Gallo e il sindaco Andreino Allasina daranno l'avvio a "Una montagna di opportunità". Alle ore 10.30 il giornalista Gian Luca Gasca modererà il dibattito "Dal Piemonte alla Carnia", incentrato sulle esperienze delle donne nelle comunità alpine con la presidente di Cramars Stefania Marcoccio, la consigliera della Associazione Rete Donne Foreste Fernanda Giorda, la presidente del Coordinamento Donne di Montagna Patrizia Palonta e Cinzia Dutto. I bambini potranno partecipare alle ore 11.00 e alle ore 15.00 al laboratorio musicale "Pluf! Suoni in gioco tra le Alpi" curato da La Fabbrica dei Suoni.

La Casa delle Alpi proporrà dalle ore 10.30 alle 18.00 degustazioni transfrontaliere ed eccellenze culinarie, con gli showcooking degli chef Michele Tomatis alle ore 12.00 e Marc Lanteri alle ore 16.00. Saranno inoltre confermate le attività sportive al lago Castello e gli spettacoli itineranti del "Festival Mirabilia".

Alle ore 14.00 si terrà la cerimonia ufficiale di consegna del "Premio Nuove Alpi", condotta dall'assessore Marco Gallo per rendere omaggio alle famiglie e ai giovani che hanno scelto di stabilirsi e fare impresa nelle terre alte. Alle ore 15.00 seguirà la presentazione ufficiale della nuova guida "Il Piemonte delle Alpi" edita da Lonely Planet, con l'intervento dell'autore Denis Falconieri. La conclusione della manifestazione è prevista per le ore 18.00, mentre la chiusura definitiva del Villaggio delle Alpi avverrà alle ore 21.30.