Niella Tanaro, auto in fiamme in via XX Settembre

Allarme oggi pomeriggio, venerdì 25 giugno a Niella Tanaro per un'auto in fiamme.

Il fumo ha iniziato a uscire dal cofano dall'auto mentre il conducente, insieme a un passeggero, stava percorrendo via XX Settembre. Femrato il mezzo hanno fatto appena in tempo a scendere dal veicolo per chiamare i soccorsi, prima che divampasse un incendio che ha avvolto tutta l'autovettura, una Fiat Tipo a benzina.

Il veicolo è rimasto fermo nei pressi della scuola, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra di Mondovì per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Sul posto anche il sindaco, Gian Mario Mina che si è sincerato che gli occupanti del mezzo stessero bene.

La viabilità sta procedendo a senso alternato per consentire le operazioni di sgombero del soccorso stradale e a breve sarà ripristinata la normale viabilità.