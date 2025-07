In arrivo la seconda gita del gruppo trekking di Auser Cuneo e vallate

L’Auser Cuneo e vallate (gruppo trekking), dopo la prima gita del 17 luglio, ne propone una nuova per mercoledì 6 agosto.

La camminata sarà divisa in due itinerari: il primo percorso sarà dalla frazione di S. Bernolfo sino al Lago di S. Bernolfo (5 km in tutto e dislivello di 300 mt. circa da 1655 a 1913), passando per il Rifugio Laus De Alexandris-Foches (mt. 1910) ed il Colletto del Laus (1950 mt.).

Il secondo proseguirà (per chi vuole) sino al Passo di Collalunga (15 km in tutto e dislivello di 900 mt. circa da 1655 a 2533). Per chi volesse fermarsi al Rifugio Laus De Alexandris-Foches gli organizzatori segnalano alcuni, tra i tanti, servizi che possono essere utili:

Servizio bar e ristorante. Menù per vegetariani su espressa richiesta.

Copertura rete cellulare Tim e Vodafone.

La gita è per gli iscritti all’Auser (la tessera Auser dà diritto all’assicurazione Unipol in caso di infortuni).

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alla sede Auser di Cuneo, in Via Negrelli 7/b, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 (tel.0171.601092).