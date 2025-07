Incidente in Costa Smeralda: trasportato in ospedale il designer Giorgetto Giugiaro

Incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 luglio, per il noto designer Gassino Giorgetto Giugiaro che, mentre si trovava in auto alla guida della sua Land Rover, nella zona di ad Arzachena, in Costa Smeralda, è uscito di strada ribaltandosi su un lato della vettura.

Giugiaro, 86 anni, viaggiava da solo. Soccorsodal personale sanitario del 118 giunto sul posto insieme ai vigili del fuoco è stato trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia con con l'elisoccorso.

Non sarebbe in pericolo di vita.

Residente a Torino, non ha mai dimenticato Garessio dove, nella Chiesa di San Giovanni Battista ha realizzato diverse tele e dipinti, l'ultima in ordine di tempo, raffigurante il battesimo di Gesù. Una vita fatta di successi, quella di Giugiaro che, negli anni ha progettato davvero di tutto: macchine fotografiche, pasta, la funicolare di Mondovì e, dopo l'alluvione del 2020, anche la passerella che sostituirà il ponte Odasso a Garessio, sua città natale, dove si è recato lo scorso autunno per assistere personalmente al varo.