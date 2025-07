Millepiedi nelle case a Piasco segnalati da alcuni residenti della zona collinare

Migliaia di 'millepiedi' neri, minuscoli e dalla forma allungata da qualche giorno preoccupano alcuni abitanti di Piasco, in particolare coloro che vivono nella parte collinare del paese della valle Varaita.

La presenza massiccia di questi invertebrati della famiglia dei 'Diplopodi' ha attirato l’attenzione dei consiglieri di minoranza Giancarlo Panero e Flavio Fraire che hanno segnalato la situazione all'Amministrazione comunale.

"Al mattino, quando usciamo di casa, vediamo centinaia di questi piccoli millepiedi attaccati ai muri delle abitazioni – racconta Panero –. Siamo costretti a tenere porte e finestre chiuse per impedire che entrino nelle abitazioni. Sono sempre esistiti, ma quest’anno si sono moltiplicati in maniera impressionante. Ogni giorno li raccogliamo, ripulendo le aree dove si accumulano, arrivano ovunque: nelle cucine, nelle camere da letto, perfino ai piani alti".

Le testimonianze non sono isolate, e il disagio è diventato quotidiano per alcune famiglie, che si ritrovano a fronteggiare questa presenza fastidiosa con metodi casalinghi e soluzioni temporanee.

La sindaca Stefania Dalmasso ha chiarito che l’Asl è già stata contattata per un parere tecnico. «L’Asl – spiega – è stata prontamente interpellata nei giorni scorsi e ha confermato che i millepiedi, scientificamente chiamati 'Pachyiulus', non rappresentano un rischio per la salute pubblica. La loro proliferazione è legata all’umidità portata dalle piogge, alle temperature elevate e alla presenza di materiale organico come foglie secche o legname, dove questi animali trovano rifugio".

L’amministrazione sta valutando eventuali misure di contenimento e monitoraggio.