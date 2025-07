Le Acli Provinciali Cuneesi ricevute in Regione dal Presidente Alberto Cirio e dal vice presidente del Consiglio Regionale Francesco Graglia

Una delegazione di componenti della Presidenza provinciale delle ACLI cuneesi, guidata dal presidente provinciale Elio Lingua, con i vice Paolo Giordano e Mariangela Tallone, è stata ricevuta giovedì 24 luglio, nel Palazzo della Regione Piemonte a Torino, dal Presidente, Alberto Cirio, e dal Vice-presidente del Consiglio regionale, Francesco Graglia.

In un clima di grande cordialità e accoglienza, il presidente ACLI, Elio Lingua, con parte dei componenti della delegazione, ha esposto in sintesi alcuni temi sui quali le ACLI cuneesi sono particolarmente sensibili e impegnate.

Montagna e Alta Langa . Per un progetto concreto di sviluppo e ripopolamento, in sinergia con l’Anci, l’Uncem, l’associazione “Piccoli Comuni”, l’Università, oltre alle associazioni che si occupano di persone immigrate, le ACLI mettono a disposizione tutta la loro rete di servizi. A questo proposito, è stata richiesta la possibilità di un incontro tematico con l’assessore competente, Marco Gallo, e il presidente Cirio si è detto d’accordo.

Riguardo alla programmazione dei finanziamenti per il terzo settore, Cirio si è detto disponibile alla collaborazione con le ACLI per l’analisi dei bisogni che possano portare ad un concreto aiuto sul territorio soprattutto nelle zone maggiormente depresse.

Infine, ai sensi della Legge regionale n. 7 del 25 marzo 2024 che riconosce il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e gli enti ad esso appartenenti, è stata richiesta l’istituzione della apposita Consulta ancora mancante.

Salute. Le ACLI cuneesi hanno fatto riferimento ad una lettera inviata qualche mese fa all’assessore reginale Riboldi, riguardo alle prenotazioni regolari e sistematiche di controlli medici in particolare per persone affette da malattie oncologiche e non solo, che si trovano a confluire nell’agenda generale del CUP (Centro unico di prenotazione), prolungando tempi e preoccupazioni. Cirio ha affermato che, oltre al richiamo fatto dall’assessore Riboldi alle Aziende Sanitarie, affinché prenotino direttamente i controlli per questi malati, alla fine dell’anno scadrà l’appalto in corso per il CUP, e da gennaio 2026 partirà un nuovo CUP con regole differenti. Infine, la richiesta di un incontro con le ACLI sul tema dei PUA (Punti unici di accesso), ha ricevuto risposta positiva da parte del presidente.

Sulla necessità di favorire l’istituzione di nuove Comunità Energetiche Rinnovabili, Cirio ha detto di essere al corrente della questione e di seguirla personalmente. Istituzione di un assessorato alla pace. Il presidente ha riconosciuto la validità della richiesta, per dare un assetto istituzionale e stabile alle politiche di pace, di giustizia e disarmo.

“Riteniamo che sia stato un confronto molto costruttivo – ha detto, al termine dell’incontro, il presidente provinciale ACLI, Elio Lingua, che ha anche consegnato al Presidente Cirio un libro su Tancredi Dotta Rosso, tra i fondatori delle Acli Cuneesi e indaco di Cuneo, e uno dell’ex collaboratore Acli Silvano Gianti, scomparso nel 2020, dal titolo “Senza diritto di cittadinanza-; abbiamo apprezzato la disponibilità del presidente Alberto Cirio, e del vice presidente del Consiglio regionale, Francesco Graglia, che ringraziamo vivamente per il tempo e l’attenzione che ci hanno dedicato. Oltre che per portare avanti un dialogo costruttivo con l’Ente, l’incontro è stato per le ACLI un riconoscimento dell’importanza del ruolo e dell’impegno che esse mettono quotidianamente in campo, a servizio della comunità”.