Il Consiglio Provinciale si riunirà il prossimo martedì 29 luglio

È stata convocata per martedì 29 luglio 2025, alle ore 15, la prossima seduta del Consiglio Provinciale di Cuneo, che si terrà in presenza presso la Sala Giolitti del Palazzo Provinciale e in collegamento da remoto tramite la piattaforma GoToMeeting.

Prima dell'apertura della seduta, il sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito, incaricato del Presidente all’interno dell’Osservatorio Permanente sul monitoraggio della bonifica dell'ex ACNA di Cengio, aggiornerà i presenti sullo stato dei lavori di recupero del sito.

Si proseguirà con la disamina del punti all’ordine del giorno, incentrati su temi di carattere amministrativo, finanziario e territoriale. Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, saranno sottoposti all’approvazione dei consiglieri la variazione di bilancio e la salvaguardia degli equilibri finanziari, la revisione dell’emolumento per i revisori dei conti, il riconoscimento di un debito fuori bilancio, la cessione al Comune di Busca di un tratto della strada provinciale 174, il piano provinciale 2025 sul diritto allo studio.

Si procederà con le deliberazioni relative a due accordi convenzionali: uno con il Comune di Saluzzo, il Comune di Torre San Giorgio e la Società Idrocentro per interventi di messa in sicurezza della S.P. 663 nel tratto di attraversamento dell'area industriale di Torre San Giorgio e, un secondo, con lo stesso Comune di Torre San Giorgio per la procedura espropriativa funzionale alla realizzazione del primo lotto dell'intervento. Quindi, a seguire, l'esame del protocollo di intesa per la collaborazione con Fondazione Industriali per la condivisione dei lavori del "lavoro buono" all'interno della Pubblica Amministrazione locale della Granda.

La seduta prevede, ancora, la discussione di due ordini del giorno presentato dal gruppo consigliare "La Nostra Provincia": uno sulla nuova Strategia Nazionale per le Aree Interne, in cui vengono delineate le politiche del Governo per le zone marginali per il periodo 2021-2027, il secondo sul sostegno al settore vitivinicolo piemontese a fronte dei dazi del governo statunitense.

A chiudere l'ordine del giorno l'interrogazione, anch'essa dei consiglieri de "La Nostra Provincia", sul tema del dimensionamento scolastico in Provincia di Cuneo