Le ultime news di Serie A 2025/2026: bomber, quote e previsioni statistiche

Ogni giorno si accavallano notizie di calciomercato tra ipotesi e acquisti o cessioni reali, ma ci sono delle curiosità niente male che troppo spesso passano in secondo piano.

Cominciamo dai bomber, perché quest’anno torneranno tre campioni che fanno parte della top 6 dei migliori goleador di Serie A ancora in carriera, compreso il calciatore che attualmente ha segnato più gol nella categoria.

Immobile potrebbe puntare alla top 3 della classifica all time dei migliori goleador di Serie A

Con 201 gol segnati nella massima categoria, Ciro Immobile è il calciatore ancora in carriera con più gol e si piazza all'ottavo posto della classifica assoluta. Mancano soltanto 24 gol per raggiungere Nordahl al terzo posto, una parentesi statistica che sicuramente fomenta l’attaccante del Bologna, insieme ai fantallenatori che lo seguono.

Tornano anche Berardi e Dzeko, rispettivamente al quarto e sesto posto del ranking dei migliori bomber in attività, in mezzo al quinto posto c’è Lautaro Martinez. Completano la classifica Paulo Dybala al secondo posto e Duvan Zapata alla terza posizione. Al settimo posto c’è Vlahovic e all’ottava posizione c’è Lukaku.

Roma, Juve e Milan le grandi outsider

Tra le sfidanti più temibili in chiave scudetto c’è sicuramente la Roma, una squadra capace di dominare le statistiche dello stato di forma nella scorsa stagione dalla quindicesima giornata in poi, dopo aver subito 8 sconfitte nelle prime 14 gare.

Gasperini ormai è diventato un vero esperto di campionato ed Europa League e la Lupa quest’anno si presenta come top club in entrambe le competizioni: quotata a 13 per la vittoria dello scudetto.

Anche Juve e Milan sono le grandi outsider, tuttavia, entrambe vivono un periodo di ricostruzione e la molla che induce i due club a puntare in alto è più motivazionale che statistica. Attenzione, però, perché sulla panchina del Diavolo c’è un certo Massimiliano Allegri, attualmente l’allenatore più vincente di sempre dopo Giovanni Trapattoni.

Inter e Napoli favorite alla vittoria del campionato

I campioni in carica restano leggermente favoriti nelle scommesse Serie A 2025/2026 su Betfair a quota 3, mentre l’Inter è la seconda favorita per la vittoria dello scudetto, ma come il Milan e la Juve, i Nerazzurri sono in una fase di ricostruzione tattica, pur potendo contare su tutti i calciatori che hanno condotto il Biscione al ventesimo scudetto e a disputare due finali di Champions.

Per il Napoli la situazione è totalmente differente, perché la società si sta muovendo molto bene sul mercato per colmare il gap tattico e presentarsi in campionato e Champions nelle migliori condizioni. In tutto questo, Antonio Conte punta a vincere il suo sesto scudetto, che gli consentirebbe di rimontare su Allegri e tentare di raggiungere il Trap a quota sette titoli in carriera.







