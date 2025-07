Sanremo: Hotel Europa Palace un 5 stelle dal respiro contemporaneo che coniuga eleganza e storia (Foto e Video)

C'è un luogo a Sanremo che non è più solo un hotel: è un nuovo modo di vivere la città. Da storicoe dopo un importante progetto di ristrutturazione che ha portato alla riapertura nel gennaio 2025, oggisi presenta come un 5 stelle dal respiro contemporaneo, che coniuga eleganza, storia e un'offerta pensata anche per i sanremesi. L'hotel si apre infatti al territorio con ristoranti, terrazza, spa ed eventi accessibili anche agli ospiti esterni: uno spazio che vuole diventare punto di riferimento per chi cerca gusto, bellezza e nuove esperienze.

Un'icona ritrovata di stile e design: affacciato sul Lungomare Imperatrice con vista sul Mar Ligure e sul Casinò, l'hotel si colloca nel cuore pulsante della città, a pochi passi dalle spiagge e dal centro storico. A renderlo unico è il mix tra fascino architettonico d'epoca e design contemporaneo: un equilibrio che racconta una rinascita firmata da professionisti come lo Studio Calvi Ceschia Viganò per la parte architettonica e lo Studio Q-BIC per l'interior design. Il progetto ha incluso anche interventi artistici di pregio, come l'installazione dell'ulivo rovesciato all'interno del Reve Bistrot e la scultura "Le acciughe fanno pallone" degli artisti Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbado (Studio C&C) sulla facciata dell'hotel.

Le 70 camere tra cui raffinate suite e Junior suite con affacci mozzafiato sul mare o sulla città -sono ambienti dove la ricerca estetica incontra il comfort. Le tonalità neutre, i materiali pregiati e i dettagli di design danno vita a spazi che trasmettono quiete e personalità. Alcune suite offrono terrazze private con Jacuzzi e zone relax con vista, perfette per chi cerca una dimensione intima e raffinata.

Il gusto come esperienza: ristoranti, terrazza e appuntamenti gourmet: fiore all'occhiello dell'hotel è la sua offerta enogastronomica che unisce la tradizione ligure a note creative dal panorama internazionale. La firma è dello chef Alessandro Schiavon che porta in cucina una visione contemporanea maturata attraverso prestigiose esperienze internazionali tra Londra e Parigi, dove ha collaborato con cucine stellate e interpreti di altissimo profilo. La sua cifra stilistica unisce rigore tecnico, creatività e profondo rispetto per le materie prime locali, in una proposta gastronomica che racconta la Riviera con stile cosmopolita. Il cuore dell'offerta enogastronomica è il Reve Bistrot, aperto tutti i giorni in modalità all-day dining, dove si uniscono sapori liguri a un respiro internazionale. Una proposta elegante ma accessibile, da vivere dal pranzo all'aperitivo o a cena per godersi una delle Jazz Night del giovedì, con musica dal vivo. Nei prossimi mesi, il calendario si arricchirà con nuovi format e appuntamenti di puro entertainment, rendendo il Bistrot un vero e proprio hub contemporaneo per cittadini e viaggiatori dove la cucina incontra l'intrattenimento.

Al quinto piano, la terrazza panoramica The RUFtop - recentemente aperta al pubblico - è un invito a lasciarsi incantare da un'esperienza gourmet tra cielo e mare. Affacciata sul blu del Mediterraneo e sulle luci del Casinò, accoglie gli ospiti interni ed esterni per cene al tramonto a base di cruditè di mare, bollicine e suggestioni mediterranee. Un luogo magico dove ogni dettaglio, dagli ulivi secolari alle altalene sospese, racconta l'anima della Riviera. Il menu, sempre firmato dallo chef Alessandro Schiavon, esalta la materia prima locale: dai tagliolini all'astice con salsa allo zafferano e fiori di zucca, alla sorprendente frittura "cacio e pepe" con lime, fino al dessert "Liguria-Langhe" con cremoso alla nocciola, cioccolato e pesche marinate. Una destinazione sospesa tra gusto e bellezza, dove ogni cena si trasforma in un piccolo evento da ricordare.

A completare l'offerta, il ristorante interno, riservato agli ospiti dell'hotel ma pronto ad aprirsi alla città per trasformarsi in un teatro per eventi gastronomici eccezionali. Come il primo in programma "La Riviera del Gusto. Milano-Sanremo-Milano: il gusto in viaggio": due cene a quattro mani speciali - il 6 e il 13 agosto - firmate dallo chef Davide Oldani, in collaborazione con il resident chef Schiavon. Due serate uniche nate dalla curiosità dello chef Oldani che, sempre alla ricerca di nuove suggestioni e ingredienti, intraprenderà un viaggio nel territorio sanremese per scoprire le eccellenze del territorio, creando un racconto che parte dalla Lombardia e si innamora della Riviera.

Benessere aperto alla città: Anemoi Spa & Wellness, un rifugio sensoriale: rigenerarsi nel cuore di Sanremo, questa è la proposta di Anemoi Wellness & Spa. Molto più di uno spazio dedicato al relax, questo luogo è un invito a ritagliarsi del tempo per sé, in un ambiente elegante e silenzioso, accessibile non solo agli ospiti dell'hotel ma anche al pubblico esterno. Con i suoi 400 mq, Anemoi Wellness & Spa propone un percorso benessere completo che include sauna finlandese, hammam, piscina interna con cascate d'acqua, vasca idromassaggio, docce emozionali e cascata di ghiaccio. L'a tmosfera è raccolta e rilassante, con una zona relax immersa nella luce naturale e una palestra Technogym dotata di pesi liberi, macchinari isotonici e attrezzature cardio. A completare l'esperienza, una ricca proposta di trattamenti firmati Sothys e massaggi personalizzati, tra cui il rituale detox ai fanghi marini, il massaggio rilassante con olio al basilico ligure e i trattamenti viso rigeneranti con prodotti naturali. Un angolo di benessere urbano pensato per ricaricarsi in qualsiasi momento dell'anno, aperto anche ai sanremesi e a chi desidera una pausa di bellezza e rigenerazione quotidiana.

Spazi da vivere, ambienti da personalizzare: l'Europa Palace per eventi su misura: non è solo una meta per soggiorni esclusivi ma anche una cornice ideale per eventi privati e occasioni speciali, grazie a spazi dall'identità ben definita, versatili e personalizzabili. La terrazza panoramica The RUFtop, con vista mozzafiato, è perfetta per cene romantiche, aperitivi aziendali o ricevimenti intimi (max 60 posti placée) mentre la raffinata saletta privé del Reve Bistrot rappresenta un ambiente raccolto ed elegante che può accogliere piccoli gruppi per incontri riservati o business meeting.

Anche Anemoi Spa & Wellness si apre ad esperienze di benessere in esclusiva, come addii al nubilato, compleanni o incentive aziendali, con accesso riservato all'area wellness e possibilità di abbinare trattamenti e light lunch. Infine, gli spazi comuni dell'hotel, caratterizzati da un design curato e da atmosfere rilassanti, si prestano a shooting fotografici, eventi culturali e appuntamenti tematici. Ogni evento è concepito su misura, con il supporto del team dell'hotel, che affianca gli ospiti nella definizione di ogni dettaglio - dal menu personalizzato alla mise en place, fino all'allestimento floreale e all'intrattenimento.

Europa Palace Sanremo, di proprietà della famiglia Lagorio, è un hotel 5 stelle affacciato sul Lungomare Imperatrice, nel cuore della città. Dopo un attento restauro, l'hotel riaperto nel gennaio 2025 unisce eleganza storica, design contemporaneo e un'offerta pensata anche per il pubblico locale, con ristorazione gourmet.