Sanità, Bergesio (Lega): "Con la Legge di bilancio 280mila euro alle quattro Fondazioni ospedaliere cuneesi"

"Garantire risorse certe a chi ogni giorno sostiene la salute dei nostri cittadini non è solo un dovere istituzionale, ma è stata una scelta prioritaria per la quale mi sono battuto in prima persona. L'assegnazione di 280mila euro nell'ambito della Legge di bilancio alle quattro Fondazioni ospedaliere cuneesi rappresenta un segnale fondamentale di attenzione verso la provincia di Cuneo e un riconoscimento concreto a chi opera con dedizione nel nostro sistema sociosanitario".

Lo dichiara in una nota il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, commentando il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emesso di concerto con i Ministeri competenti, che dà attuazione alle misure territoriali della Legge di bilancio.





Nello specifico, per il territorio della Granda, lo stanziamento deliberato ammonta a 280.000 euro, ripartiti equamente (70.000 euro ciascuna) per il funzionamento e lo svolgimento delle attività delle 4 Fondazioni cuneesi: Fondazione Ospedale Cuneo ONLUS, Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra ONLUS, Fondazione Ospedale SSF – Saluzzo Savigliano Fossano, Fondazione Ospedali Mondovì e Ceva.

Le risorse saranno disponibili a partire dal 2027.



"Con la Lega, abbiamo voluto fortemente questa misura – prosegue il parlamentare cuneese – perché le Fondazioni ospedaliere svolgono un ruolo di sussidiarietà strategico ed insostituibile. Sono l'anello di congiunzione fondamentale tra il sistema sanitario pubblico, i lavoratori della salute e la comunità. Supportano i presidi nell'acquisto di macchinari all'avanguardia, nella ricerca, nell'accoglienza e nel continuo miglioramento dei servizi per i pazienti e le loro famiglie. Garantire un sostegno finanziario diretto di 70.000 euro a ciascuna di queste realtà significa dare ossigeno e forza a tutti gli operatori, ai volontari e ai professionisti che si spendono quotidianamente per la salute pubblica, traducendosi in una migliore qualità di cura e assistenza per tutta la Granda".



"I fatti vincono sulle parole: è una scelta di visione e di vicinanza reale al territorio. Grazie al lavoro costante della Lega in Parlamento ed al confronto continuo con il Governo, le reali esigenze della nostra comunità si trasformano in risorse certe e disponibili. Continuerò a monitorare personalmente l'iter di erogazione affinché questi fondi diventino nel prossimo anno al nuove dotazioni, servizi e progetti operativi per la nostra sanità", conclude il Senatore Bergesio.